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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14601461146214631464>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2 5 13
вище 25.65
46%
6
25.55 - 25.6499
31%
4
25.45 - 25.5499
8%
1
25.40 - 25.4499
8%
1
25.35 - 25.3999
8%
1
25.30 - 25.3499
0
0
25.25 - 25.2999
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0
нижче 25.25
0
0
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:03

  zzzzzz написав:
  KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ

Должны? Укрнафта? Это те которые дорогу в сад показали кабмину на собрании?) :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:
  KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ

Должны? Укрнафта? Это те которые дорогу в сад показали кабмину на собрании?) :mrgreen:

Да они, вот только если они не заплатят в бюджет ни один Богдан не сможет их отмазать...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12

  greenozon написав:Рада онлайн 25.78

А в отделении 85
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15

  zzzzzz написав:
  greenozon написав:Рада онлайн 25.78

А в отделении 85

отделения не спешат снижать курс, надеются на лоха не знающего про обвал на межбанке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто объяснит, что 21 августа 2017г наличный бакс продавался па25,9х, а 21 августа 2018 года па27,9х? Разница в 2 грн! Почему так?

Имхо, идём по сценарию 2017 года
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривает в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

  zzzzzz написав:Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ

Во-во! "Нафтогаз" за свои дивиденды газ закачивает, это хорошо. А "Укранафта" - это вотчина Коломойского, этот товарищ хрен кому отдаст свои деньги! Но по факту обе эти суммы в бюджет в ближайшее время не попадут. Т.е. минус 10.7 ярдов по налоговым платежам. А сейчас уже надо текущие пенсии и зарплаты выплачивать. За июнь провал в казначействе был на 17 ярдов гривен, осталось на 1 июля всего 13 ярдов. Итого чистый дефицит на сейчас минимум 4 ярда! А реально и все 5-6. Плюс надо же еще и резерв какой-то иметь. Итого дыра вообще около 10 ярдов. Вот под это и сосут пылесосом с рынка живую гривну всю неделю! А с понедельника вся эта масса хлынет обратно на рынок после выплат зарплат бюджетникам.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:19

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Погашение старого рефинанса в графе 1.2.1 не отображается ?

Нет, там только тендерные двухнедельки.
Старый рефинанс отражается в табличке под основной в графе "інші кредити", а в основной таблице попадает в прочие монетарные и иногда сбивает нас с толку.


Что любопытно вчера НБУ ничего не покупал, и нерезы тоже ничего не покупали

Последнее размещение в евро на 1 ярд было с формулировкой "для финансирования дефицита бюджета",может быть Минфин поменял евро на доллар,вышел на МБ разживиться гривной для всех прихлебателей,ну а дальше вы знаете,что произошло :lol:

А вообще мне курс 25.5 нравиццо,может хоть горючка с природным газом\коммуналкой перестанут постоянно покращуватыся.
У кого ещё осталась гривна,будете брать валюту или будете ещё ждать?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Да они, вот только если они не заплатят в бюджет ни один Богдан не сможет их отмазать...

Вон Зе отменил 160 указов пороха, что помешает новому премьеру отменить указ Гройсмана? Богдан говорите? Посмотрим...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:23

  somilitark написав:У кого ещё осталась гривна,будете брать валюту или будете ещё ждать?)))


Откупился по 26,9
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