Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17

KirillT8 написав: При этом Нафтогаз борется и оспаривает в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период. При этом Нафтогаз борется и оспаривает в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

zzzzzz написав: Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ

Во-во! "Нафтогаз" за свои дивиденды газ закачивает, это хорошо. А "Укранафта" - это вотчина Коломойского, этот товарищ хрен кому отдаст свои деньги! Но по факту обе эти суммы в бюджет в ближайшее время не попадут. Т.е. минус 10.7 ярдов по налоговым платежам. А сейчас уже надо текущие пенсии и зарплаты выплачивать. За июнь провал в казначействе был на 17 ярдов гривен, осталось на 1 июля всего 13 ярдов. Итого чистый дефицит на сейчас минимум 4 ярда! А реально и все 5-6. Плюс надо же еще и резерв какой-то иметь. Итого дыра вообще около 10 ярдов. Вот под это и сосут пылесосом с рынка живую гривну всю неделю! А с понедельника вся эта масса хлынет обратно на рынок после выплат зарплат бюджетникам.