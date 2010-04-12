Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26

Yuri_61 написав: ЧИА написав: Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)

Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)



на разницу годовой инфляции долара и гривны по идее курс должен изменятся

например 8% инфляция в Украине

0,5% в США годовая инфляция

итого: 8%-0,5%=7,5%

25,9 грн/$*0.075 =1.94 грн/$

25.9+1.94=27.84 грн за 1 $



но летом у нас курс стабильно 26.00 и ниже третий год

а инфляция реальная какая за 3 года? Кто считал? на разницу годовой инфляции долара и гривны по идее курс должен изменятсянапример 8% инфляция в Украине0,5% в США годовая инфляцияитого: 8%-0,5%=7,5%25,9 грн/$*0.075 =1.94 грн/$25.9+1.94=27.84 грн за 1 $но летом у нас курс стабильно 26.00 и ниже третий года инфляция реальная какая за 3 года? Кто считал?

Действительно на практике курс сильно коррелирует с инфляцией и в долгосрочной перспективе кривые курса и инфляции, как правило, ранее или поздно пересекается. В Украине обычно суммарный рост курса в течение нескольких лет отстает от суммарного роста инфляции, потом происходит девальвация гривны, в результате которой курс резко догоняет инфляцию, потом ее перегоняет и затем стабилизируется. И потом уже инфляция начинает догонять курс и т.д.Однако сейчас проблема в том, что если ранее инфляция (индекс потребительских цен) не сильно отличалась от роста оптовых цен производителей промпродукции, то после 2014 года индекс оптовых цен значительно опережает индекс потребительских цен.По моем подсчетам, в том числе с учетом инфляции (CPI)в США, на начало мая 2019 "справедливый" (если бы не было огромных валютных долгов у Украины)курс гривни с учетом роста индекса потребительских цен начиная с года введения гривны должен был бы быть около 22 грн, а с учетом индекса оптовых цен производителей промпродукции - около 33 грн.Понятно, что "при прочих равных условиях" НБУ не даст ревальвировать гривню до 22 (т.к. это обанкротит экспортеров и чрезмерно "озолотит" импортеров), и поэтому (а также чтобы было чем отдавать валютные долги) скупает по возможности доллар, увеличивая гривневую массу. Это в свою очередь способствует увеличению и инфляции, и цен производителей промпродукции.Т.о. сейчас фактически идет давление на курс, чтобы его уровень с одной стороны соответствовал инфляции, т.е. 22, а с другой стороны - ценам производителей промпродукции, т.е. 33. Ну а "средний справедливый" курс приблизительно равен (22+33) : 2 = 27,5