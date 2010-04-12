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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1461146214631464>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 14
вище 25.65
43%
6
25.55 - 25.6499
29%
4
25.45 - 25.5499
7%
1
25.40 - 25.4499
7%
1
25.35 - 25.3999
7%
1
25.30 - 25.3499
0
0
25.25 - 25.2999
0
0
нижче 25.25
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:У кого ещё осталась гривна,будете брать валюту или будете ещё ждать?)))
в тех банках где у меня гривна курсы нихрена не выгодные, с долларовой наличкой возиться неохота, потом когда сдаёшь по-любому 2-3 купюры выбраковывают, в понедельник если мои не исправятся, подружусь с белочкой и буду сэпами делать ноги.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26

  Yuri_61 написав:
  ЧИА написав:Технически, курс должен расти на 10-15% в год, а он по факту стоит третий год (если смотреть в среднем)


на разницу годовой инфляции долара и гривны по идее курс должен изменятся
например 8% инфляция в Украине
0,5% в США годовая инфляция
итого: 8%-0,5%=7,5%
25,9 грн/$*0.075 =1.94 грн/$
25.9+1.94=27.84 грн за 1 $

но летом у нас курс стабильно 26.00 и ниже третий год
а инфляция реальная какая за 3 года? Кто считал?

Действительно на практике курс сильно коррелирует с инфляцией и в долгосрочной перспективе кривые курса и инфляции, как правило, ранее или поздно пересекается. В Украине обычно суммарный рост курса в течение нескольких лет отстает от суммарного роста инфляции, потом происходит девальвация гривны, в результате которой курс резко догоняет инфляцию, потом ее перегоняет и затем стабилизируется. И потом уже инфляция начинает догонять курс и т.д.
Однако сейчас проблема в том, что если ранее инфляция (индекс потребительских цен) не сильно отличалась от роста оптовых цен производителей промпродукции, то после 2014 года индекс оптовых цен значительно опережает индекс потребительских цен.

По моем подсчетам, в том числе с учетом инфляции (CPI)в США, на начало мая 2019 "справедливый" (если бы не было огромных валютных долгов у Украины)курс гривни с учетом роста индекса потребительских цен начиная с года введения гривны должен был бы быть около 22 грн, а с учетом индекса оптовых цен производителей промпродукции - около 33 грн.

Понятно, что "при прочих равных условиях" НБУ не даст ревальвировать гривню до 22 (т.к. это обанкротит экспортеров и чрезмерно "озолотит" импортеров), и поэтому (а также чтобы было чем отдавать валютные долги) скупает по возможности доллар, увеличивая гривневую массу. Это в свою очередь способствует увеличению и инфляции, и цен производителей промпродукции.

Т.о. сейчас фактически идет давление на курс, чтобы его уровень с одной стороны соответствовал инфляции, т.е. 22, а с другой стороны - ценам производителей промпродукции, т.е. 33. Ну а "средний справедливый" курс приблизительно равен (22+33) : 2 = 27,5 :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:28

Интересно, Рыжик будет прыгать сегодня ?

На миняйле с обеда пошли покупки...
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 05 лип, 2019 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сужение спрэда до 1,5пп намекает на достигнутое дно
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:32

  zzzzzz написав:Интересно, Рыжик будет прыгать сегодня ?

На миняйле с обеда пошли покупки...

Он на море отдыхаем, ему не до этого)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:32

vitaliian
Поймай дно, получи второе в подарок :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я так понял гривна если и есть,то очень мало,можно делать с народом хоть курс 20,сдавать не понесут,а покупать некому уже.
Алексы\гривнедепозитчики будут только в экстазе от таких телодвижений,и даже на секундочку не подумают утекать в валюту,ведь всё всем платиццо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:56

  zzzzzz написав:Интересно, Рыжик будет прыгать сегодня ?

На миняйле с обеда пошли покупки...

Ждете прыжок с крыши или вверх?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:20

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Интересно, Рыжик будет прыгать сегодня ?

На миняйле с обеда пошли покупки...

Ждете прыжок с крыши или вверх?)

Уже многие скрыши рухнули) Остался один, но он еще с отпуска не вернулся)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:28

Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))
Investor_33
 
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