в тех банках где у меня гривна курсы нихрена не выгодные, с долларовой наличкой возиться неохота, потом когда сдаёшь по-любому 2-3 купюры выбраковывают, в понедельник если мои не исправятся, подружусь с белочкой и буду сэпами делать ноги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в тех банках где у меня гривна курсы нихрена не выгодные, с долларовой наличкой возиться неохота, потом когда сдаёшь по-любому 2-3 купюры выбраковывают, в понедельник если мои не исправятся, подружусь с белочкой и буду сэпами делать ноги.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 лип, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26
Действительно на практике курс сильно коррелирует с инфляцией и в долгосрочной перспективе кривые курса и инфляции, как правило, ранее или поздно пересекается. В Украине обычно суммарный рост курса в течение нескольких лет отстает от суммарного роста инфляции, потом происходит девальвация гривны, в результате которой курс резко догоняет инфляцию, потом ее перегоняет и затем стабилизируется. И потом уже инфляция начинает догонять курс и т.д.
Однако сейчас проблема в том, что если ранее инфляция (индекс потребительских цен) не сильно отличалась от роста оптовых цен производителей промпродукции, то после 2014 года индекс оптовых цен значительно опережает индекс потребительских цен.
По моем подсчетам, в том числе с учетом инфляции (CPI)в США, на начало мая 2019 "справедливый" (если бы не было огромных валютных долгов у Украины)курс гривни с учетом роста индекса потребительских цен начиная с года введения гривны должен был бы быть около 22 грн, а с учетом индекса оптовых цен производителей промпродукции - около 33 грн.
Понятно, что "при прочих равных условиях" НБУ не даст ревальвировать гривню до 22 (т.к. это обанкротит экспортеров и чрезмерно "озолотит" импортеров), и поэтому (а также чтобы было чем отдавать валютные долги) скупает по возможности доллар, увеличивая гривневую массу. Это в свою очередь способствует увеличению и инфляции, и цен производителей промпродукции.
Т.о. сейчас фактически идет давление на курс, чтобы его уровень с одной стороны соответствовал инфляции, т.е. 22, а с другой стороны - ценам производителей промпродукции, т.е. 33. Ну а "средний справедливый" курс приблизительно равен (22+33) : 2 = 27,5
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:28
Интересно, Рыжик будет прыгать сегодня ?
На миняйле с обеда пошли покупки...
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 05 лип, 2019 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:32
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я так понял гривна если и есть,то очень мало,можно делать с народом хоть курс 20,сдавать не понесут,а покупать некому уже.
Алексы\гривнедепозитчики будут только в экстазе от таких телодвижений,и даже на секундочку не подумают утекать в валюту,ведь всё всем платиццо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:56
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:20
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:28
Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))
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