|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30
Investor_33 написав:
Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))
я думаю будет выше 27,5
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:31
vitaliian написав: Investor_33 написав:
Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))
я думаю будет выше 27,5
Если уже ниже, то как будет выше то?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25021
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5911 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:34
Faceless написав: vitaliian написав: Investor_33 написав:
Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))
я думаю будет выше 27,5
Если уже ниже, то как будет выше то?
Забей)
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15220
|1801382
|
|
|6655
|1434618
|
|
|159
|275047
|
|