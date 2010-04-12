RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1461146214631464

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2 5 9
вище 25.65
56%
5
25.55 - 25.6499
22%
2
25.45 - 25.5499
0
0
25.40 - 25.4499
11%
1
25.35 - 25.3999
11%
1
25.30 - 25.3499
0
0
25.25 - 25.2999
0
0
нижче 25.25
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30

  Investor_33 написав:Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))

я думаю будет выше 27,5
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 06.04.16
Подякував: 681 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:31

  vitaliian написав:
  Investor_33 написав:Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))

я думаю будет выше 27,5

Если уже ниже, то как будет выше то?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25021
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5911 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:34

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Investor_33 написав:Кто голосовалку придумал?? Поймать дно межбанка в 5 коп??!!!!!))))))))))))

я думаю будет выше 27,5

Если уже ниже, то как будет выше то?

Забей)
Investor_33
 
Повідомлень: 734
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1461146214631464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1521, 1522, 1523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15220 1801382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:51
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.