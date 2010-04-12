я думаю будет выше 27,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:31
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:34
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:38
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:47
В кассах часто отказываются брать некоторые купюры под совсем странными предлогами. Был случай, когда в Привате не взяли купюру, но их же терминал в этом же отделении на глазах у кассира сожрал её за милую душу. Потому да, с наличкой иногда тяжело возиться.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чим нижче курс зелених, тим менше бажання їх купувати (бо може буде па25?). Не хочеться лохонутися в черговий раз.
У мене одного таке почуття зараз?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дно, дно, второе в подарок... Зашел взять "котлетку" по случаю, а по факту нет налички долларовой в нормальных купюрах! В основном 20, 50, "сотки" в меньшинстве. И это в кошерной обменке с претензией на опт! Всегда там тарюст без проблем, а тут еле нагребли "пачку" сотнями. Но зато народ несет сдавать - кто 200, кто 300 долларей.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:56
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 04.07.2019 05.07.2019
починає діяти з: 05.07.2019 08.07.2019
100 дол. США 2587.0835 2571.1361
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Как и накануне, утреннее плавное снижение сменилось длительным периодом стабильности. После 15 расширение спреда дало понять, что торги окончены, и на МБ почти никого не осталось.
Ревальвация год к году составила 72 копейки, что превышает 2.5%
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:03
то им пятна видятся, то год купюры не нравится, с микропечатями вообще нигде не берут, в общем 10к можно полдня сдавать бегая по всему Киеву и теряя деньги на курсах потому что у всех они разные.
Покупайте каждый день некоторую сумму, курс двинется вниз следующую купите дешевле, если вверх какие-то доллары в вашем портфеле будет дешевле какие-то дороже. И если завтра дороже, тоже не так обидно какую-то часть на дне вы купили
покупка
26 - 100$/день
25,90 -150$/день
25,80 - 300$/день
25,70 - 500$/день
25,60 - 800$/день
и т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс ниже
то же касается и продажи
продажа
27 - 100$/день
27,20 -150$/день
27,50 - 300$/день
27,80 - 500$/день
28,00 - 800$/день
28,50 - 1500$/день
цифры могут быть другими.
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