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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 30
вище 25.65
43%
13
25.55 - 25.6499
17%
5
25.45 - 25.5499
3%
1
25.40 - 25.4499
10%
3
25.35 - 25.3999
7%
2
25.30 - 25.3499
3%
1
25.25 - 25.2999
7%
2
нижче 25.25
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.

Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:31

  Investor_33 написав:
  vitaliian написав:покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.

Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )

храните деньги на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде. По доллару 3% у конкорда на карте джой больше чем у некоторых депозитов. Там же онлайн продажа валюты есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде.


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в Украине наконец-то поймали чупакабру. Всё таки мы привлекательня страна для туристов и инвесторов. Укрепление гривны обоснованно!
vitaliian
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