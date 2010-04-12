|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:25
vitaliian написав:
покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.
Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:31
Investor_33 написав: vitaliian написав:
покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.
Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )
храните деньги на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде. По доллару 3% у конкорда на карте джой больше чем у некоторых депозитов. Там же онлайн продажа валюты есть.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2642
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:39
vitaliian написав:
на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде.
Відсоточка+ Глобуса 17% на залишок
Депозитка Форварда 15%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5461
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:10
в Украине наконец-то поймали чупакабру. Всё таки мы привлекательня страна для туристов и инвесторов. Укрепление гривны обоснованно!
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2642
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15220
|1801456
|
|
|6655
|1434631
|
|
|159
|275048
|
|