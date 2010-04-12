|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:25
vitaliian написав:
покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.
Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:31
Investor_33 написав: vitaliian написав:
покупка26 - 100$/день25,90 -150$/день25,80 - 300$/день25,70 - 500$/день25,60 - 800$/деньи т.д. таким образом ваш портфель будет расти быстрее если курс нижето же касается и продажипродажа27 - 100$/день27,20 -150$/день27,50 - 300$/день27,80 - 500$/день28,00 - 800$/деньцифры могут быть другими.
Прикольно, вот только сезонные качельщики привязаны до даты окончания депозита, и бывает покупка... - 26- 100$/день 26,20 -150$/день 26,50 - 300$/день 26,80 - 500$/день 27,00 - 800$/день и продажа в другую сторону ... )
храните деньги на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде. По доллару 3% у конкорда на карте джой больше чем у некоторых депозитов. Там же онлайн продажа валюты есть.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2643
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:39
vitaliian написав:
на текущих счетах по ним дают 10%-17% самые козырные в укргазе, скайбанке и форварде.
Відсоточка+ Глобуса 17% на залишок
Депозитка Форварда 15%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5461
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:10
в Украине наконец-то поймали чупакабру. Всё таки мы привлекательня страна для туристов и инвесторов. Укрепление гривны обоснованно!
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2643
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:54
vitaliian Та то лису машинкой побрили, там даже остатки рыжей шерсти на бедрах видны, и раздувают очередную "сенсацию" для приезжих : )
-
New
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 20.07.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:54
Некоторые банки сидят на подсосе
Національний банк України повідомляє, що 05.07.2019 відбувся черговий
кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено
заявки 3-х банків в загальній сумі 7 617,7 млн. грн. за процентною ставкою у
розмірі 17,50 % річних.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33936
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3322 раз.
- Подякували: 6815 раз.
-
- Профіль
-
22
4
2
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:01
zzzzzz написав:
Некоторые банки сидят на подсосе
Есть подозрение, что некоторые банки научились на этом зарабатывать
Уточню, что одновременно был погашен предыдущий рефинанс на сумму около 2.9 млрд. При этом, 28.06 были досрочно погашены 4 млрд. 2 недели назад сумма рефинансирования составила 6.9 млрд.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4017
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1402 раз.
- Подякували: 2618 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:42
Сибарит
А какая схема заработка ?
На курсе ?
Помню Альфа так играла на курсе пару раз.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33936
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3322 раз.
- Подякували: 6815 раз.
-
- Профіль
-
22
4
2
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:45
zzzzzz написав:
А какая схема заработка ?
Не знаю.
Могу только подозревать, что такая же, как на депозитах. Ставки сопоставимы, а расходов на привлечение меньше, чем в рознице.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4017
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1402 раз.
- Подякували: 2618 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53
Сибарит
Альфа пару раз брала рефинанс под залог ОВГЗ накануне заседания НБУ ( когда было с высокой долей вероятности понятно что НБУ повысит ставку )
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33936
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3322 раз.
- Подякували: 6815 раз.
-
- Профіль
-
22
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15220
|1801515
|
|
|6655
|1434658
|
|
|159
|275049
|
|