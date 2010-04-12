СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000
Трежерис +4%
Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:07
СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000
Трежерис +4%
Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
Живите своим умом!
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