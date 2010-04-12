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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1463146414651466

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 42
вище 25.65
45%
19
25.55 - 25.6499
17%
7
25.45 - 25.5499
2%
1
25.40 - 25.4499
10%
4
25.35 - 25.3999
5%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
5%
2
нижче 25.25
14%
6
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:07

СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000

Трежерис +4%

Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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