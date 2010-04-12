СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000
Трежерис +4%
Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:07
СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000
Трежерис +4%
Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:56
Міжнародні резерви України збільшилися на 6,4%
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:21
Ну молодцы, одолжили 1 млрд.евро под 6,75% а могли у МВФ взять под 1,5%
Перемога )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:46
Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:55
Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:59
Тем более, что на ближайшем аукционе 9-го числа будут предлагать только гривневые бумаги, а 10-го будет погашение 500 лимонов баксов - видно хотят, чтоб конвертнулись в гривну может поэтому и курс опустили...
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:01
10 июля 2 погашения - 500 млн дол и 2,7 млрд грн
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:38
Ты что, МВФ это зло, все деньги из народа высасывает, хорошо что Ге президент, не допустит этого больше, ни за что!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:11
Nazarkino
Я позичаю гроші в сусіда під відсотки,потім віддаю і відсотки і тіло кредиту за рахунок позичених грошей в іншого сусіда - і роблю висновок ,що в мене грошей в хаті збільшилось?
Ідіотизм у всій своїй красі....
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