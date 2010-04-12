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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1464146514661467>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 55
вище 25.65
45%
25
25.55 - 25.6499
20%
11
25.45 - 25.5499
7%
4
25.40 - 25.4499
7%
4
25.35 - 25.3999
4%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
4%
2
нижче 25.25
11%
6
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:07

СП 500 отвалилось от 3000
Доу отвалился от 27000

Трежерис +4%

Такие уровни сопротивления не проходят с первого раза, ну посмотрим что будет дальше. Доллар дорожает в мире.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:56

Міжнародні резерви України збільшилися на 6,4%

https://zn.ua/ECONOMICS/mezhdunarodnye- ... 2897_.html
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:21

  Nazarkino написав:https://zn.ua/ECONOMICS/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-uvelichilis-na-6-4-322897_.html


Ну молодцы, одолжили 1 млрд.евро под 6,75% а могли у МВФ взять под 1,5%
Перемога ))) :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:41

Где дно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:46

Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:55

  vitaliian написав:Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:59

Тем более, что на ближайшем аукционе 9-го числа будут предлагать только гривневые бумаги, а 10-го будет погашение 500 лимонов баксов - видно хотят, чтоб конвертнулись в гривну может поэтому и курс опустили...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:01

  asti написав:Тем более, что на ближайшем аукционе 9-го числа будут предлагать только гривневые бумаги, а 10-го будет погашение 500 лимонов баксов - видно хотят, чтоб конвертнулись в гривну может поэтому и курс опустили...


10 июля 2 погашения - 500 млн дол и 2,7 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:38

  zzzzzz написав:
  Nazarkino написав:https://zn.ua/ECONOMICS/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-uvelichilis-na-6-4-322897_.html


Ну молодцы, одолжили 1 млрд.евро под 6,75% а могли у МВФ взять под 1,5%
Перемога ))) :mrgreen:


Ты что, МВФ это зло, все деньги из народа высасывает, хорошо что Ге президент, не допустит этого больше, ни за что!
NDV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:11

Nazarkino
Я позичаю гроші в сусіда під відсотки,потім віддаю і відсотки і тіло кредиту за рахунок позичених грошей в іншого сусіда - і роблю висновок ,що в мене грошей в хаті збільшилось?
Ідіотизм у всій своїй красі....
Doctor
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