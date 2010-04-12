Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:13

asti написав: vitaliian написав: Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно... пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно... Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///)) Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))

Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени? И нам резервов создавать не надо под это, фиг с ним что их часть -это долги, и что 3 месяца импорта нам с головой хватит) Не говоря уже о том, что экономике это мягко, говоря, удар под дых. У нас гривна очень сильно недооценена, и пусть фундаментал говорит об обратном, и сильные мира сего пытаются вести валютные войны(я уже не говорю про Китай, там вообще рулят идиоты, беднейшая страна, там постоянно почему-то пытаются не давать юаню расти(несмотря на оргомные инвестиции и хронический профицит сальдо не только торгового но и платежного балансов, постоянно увеличивали резервы, до недавних времен) , и управляют межбанком в ручном режиме, недалекие люди, про саморегуляцию рынка даже не читали, неучи. Мы уже как 2-й год в лидерах в мире, и пофиг что с голым задом.