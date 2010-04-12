RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1464146514661467

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 56
вище 25.65
45%
25
25.55 - 25.6499
20%
11
25.45 - 25.5499
9%
5
25.40 - 25.4499
7%
4
25.35 - 25.3999
4%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
4%
2
нижче 25.25
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:13

  asti написав:
  vitaliian написав:Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))


Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени? И нам резервов создавать не надо под это, фиг с ним что их часть -это долги, и что 3 месяца импорта нам с головой хватит) Не говоря уже о том, что экономике это мягко, говоря, удар под дых. У нас гривна очень сильно недооценена, и пусть фундаментал говорит об обратном, и сильные мира сего пытаются вести валютные войны(я уже не говорю про Китай, там вообще рулят идиоты, беднейшая страна, там постоянно почему-то пытаются не давать юаню расти(несмотря на оргомные инвестиции и хронический профицит сальдо не только торгового но и платежного балансов, постоянно увеличивали резервы, до недавних времен) , и управляют межбанком в ручном режиме, недалекие люди, про саморегуляцию рынка даже не читали, неучи. Мы уже как 2-й год в лидерах в мире, и пофиг что с голым задом.
Востаннє редагувалось starsn в П'ят 05 лип, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Дурень думкою багатіє
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 534
З нами з: 23.11.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:24

  Doctor написав:Nazarkino
Я позичаю гроші в сусіда під відсотки,потім віддаю і відсотки і тіло кредиту за рахунок позичених грошей в іншого сусіда - і роблю висновок ,що в мене грошей в хаті збільшилось?
Ідіотизм у всій своїй красі....


Позитив в том что еще кто-то дает ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33948
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6819 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тут модно такое писать - зашел в продмаг в 18:30 пока я в айбокс на карту монобанка засовывал 7 купюр , тетенька при мне купила 200 баксов в обменке рядом , очень просила по возможности новыми купюрами
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 01:31

Большинство банков не меняют курс

  vitaliian написав:Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня

пожалуйста, назовите хотябы два таких банка?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 648
З нами з: 16.10.10
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1464146514661467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1521, 1522, 1523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15220 1801732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:51
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.