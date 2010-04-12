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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1465146614671468>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 57
вище 25.65
44%
25
25.55 - 25.6499
19%
11
25.45 - 25.5499
9%
5
25.40 - 25.4499
9%
5
25.35 - 25.3999
4%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
4%
2
нижче 25.25
11%
6
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:13

  asti написав:
  vitaliian написав:Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))


Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени? И нам резервов создавать не надо под это, фиг с ним что их часть -это долги, и что 3 месяца импорта нам с головой хватит) Не говоря уже о том, что экономике это мягко, говоря, удар под дых. У нас гривна очень сильно недооценена, и пусть фундаментал говорит об обратном, и сильные мира сего пытаются вести валютные войны(я уже не говорю про Китай, там вообще рулят идиоты, беднейшая страна, там постоянно почему-то пытаются не давать юаню расти(несмотря на оргомные инвестиции и хронический профицит сальдо не только торгового но и платежного балансов, постоянно увеличивали резервы, до недавних времен) , и управляют межбанком в ручном режиме, недалекие люди, про саморегуляцию рынка даже не читали, неучи. Мы уже как 2-й год в лидерах в мире, и пофиг что с голым задом.
Востаннє редагувалось starsn в П'ят 05 лип, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:24

  Doctor написав:Nazarkino
Я позичаю гроші в сусіда під відсотки,потім віддаю і відсотки і тіло кредиту за рахунок позичених грошей в іншого сусіда - і роблю висновок ,що в мене грошей в хаті збільшилось?
Ідіотизм у всій своїй красі....


Позитив в том что еще кто-то дает ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тут модно такое писать - зашел в продмаг в 18:30 пока я в айбокс на карту монобанка засовывал 7 купюр , тетенька при мне купила 200 баксов в обменке рядом , очень просила по возможности новыми купюрами
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 01:31

Большинство банков не меняют курс

  vitaliian написав:Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня

пожалуйста, назовите хотябы два таких банка?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 03:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 06:42

Вчера на левобережке во все обменники очереди были
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 06:44

  ALEF написав:
  vitaliian написав:Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня

пожалуйста, назовите хотябы два таких банка?

имелось в виду кусы продажи - приват, моно и др. Покупку конечно снизили все
  Mazay256 написав:Вчера на левобережке во все обменники очереди были

сдавали или покупали?
  Surfer написав:В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.

искусственное укрепление это бред сивой кобылы, недооцененность гривны ... по отношению к чему? на гривну давит коррупция (недоверие инвесторов), долги, политическая нестабильность, инфляция, монополии и т.д. Если убрать все эти факторы быть может равновесный курс был бы 12грн/$. Вдобавок гривна сырьевая валюта курс которой зависит от мировых цен на зерно, металлы и т.д. В общем хочу сказать что курс зависит от десятка факторов, каждый из которых может её обвалить или укрепить. И если даже существует "равновесный курс" то он очень условный и практического применения не имеет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:33

vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:36

  zzzzzz написав:vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80

онлайн курсы продажи тормозят.. не спешат снижаться до 80
1 Приват .....25.9067
2 Моно .........25.8960
3 А-Банк .....25.8397
4 Альфа .....25.90
5 Конкорд .....25.90
6 ТАС .............25.80
7 АльтБанк .....25.90
8 Кредит-Днепр ..25.90
9 РадаБанк .....25.78
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:57

... а в іншому, чарівненька Маркіза....©®™)))

  Surfer написав:Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.

... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?
- просто потрібно знати "де" купувати ;) - Ваші слова?

.... а як прокоментуєте це?
  Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!
Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.

.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві" :mrgreen:

... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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