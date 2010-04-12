vitaliian написав:Investor_K пишут что народ кинулся скупать валюту, косвенно это подтверждается заявками с меняйло, люди готовы брать доллары по 25,80 и плевать им на межбанк с его 25,6850. Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня, наверное не видят смысла продавать дешевле то что и так дёшево. Похоже что дно...
Если нерезы продолжат заливать на рынок по 120-150 лямов зелени в неделю - можем и дальше опускаться особенно в преддверии снижения учётки 18-го - будут паковать ОВГЗ на всю каклету. Не удивлюсь если на следующих двух аукционах будет заход более чем на 10 ярдов за каждый///))
Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени? И нам резервов создавать не надо под это, фиг с ним что их часть -это долги, и что 3 месяца импорта нам с головой хватит) Не говоря уже о том, что экономике это мягко, говоря, удар под дых. У нас гривна очень сильно недооценена, и пусть фундаментал говорит об обратном, и сильные мира сего пытаются вести валютные войны(я уже не говорю про Китай, там вообще рулят идиоты, беднейшая страна, там постоянно почему-то пытаются не давать юаню расти(несмотря на оргомные инвестиции и хронический профицит сальдо не только торгового но и платежного балансов, постоянно увеличивали резервы, до недавних времен) , и управляют межбанком в ручном режиме, недалекие люди, про саморегуляцию рынка даже не читали, неучи. Мы уже как 2-й год в лидерах в мире, и пофиг что с голым задом.
Востаннє редагувалось starsn в П'ят 05 лип, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Doctor написав:Nazarkino Я позичаю гроші в сусіда під відсотки,потім віддаю і відсотки і тіло кредиту за рахунок позичених грошей в іншого сусіда - і роблю висновок ,що в мене грошей в хаті збільшилось? Ідіотизм у всій своїй красі....
тут модно такое писать - зашел в продмаг в 18:30 пока я в айбокс на карту монобанка засовывал 7 купюр , тетенька при мне купила 200 баксов в обменке рядом , очень просила по возможности новыми купюрами
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
vitaliian написав:Большинство банков не меняют курс со вчерашнего дня
пожалуйста, назовите хотябы два таких банка?
имелось в виду кусы продажи - приват, моно и др. Покупку конечно снизили все
Mazay256 написав:Вчера на левобережке во все обменники очереди были
сдавали или покупали?
Surfer написав:В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
искусственное укрепление это бред сивой кобылы, недооцененность гривны ... по отношению к чему? на гривну давит коррупция (недоверие инвесторов), долги, политическая нестабильность, инфляция, монополии и т.д. Если убрать все эти факторы быть может равновесный курс был бы 12грн/$. Вдобавок гривна сырьевая валюта курс которой зависит от мировых цен на зерно, металлы и т.д. В общем хочу сказать что курс зависит от десятка факторов, каждый из которых может её обвалить или укрепить. И если даже существует "равновесный курс" то он очень условный и практического применения не имеет.
Surfer написав:Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.? - просто потрібно знати "де" купувати - Ваші слова?
.... а як прокоментуєте це?
Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші! Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.
.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"
... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4