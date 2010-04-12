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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1465146614671468

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 57
вище 25.65
44%
25
25.55 - 25.6499
19%
11
25.45 - 25.5499
9%
5
25.40 - 25.4499
9%
5
25.35 - 25.3999
4%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
4%
2
нижче 25.25
11%
6
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:58

  zzzzzz написав:vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80
да, был момент на Миняйле после обеда когда при стоящем на уровне '65/'67 межбанке нал отрос до '83-'85, но к вечеру опять сдулись на '80-82, а сегодня, скорее всего, нырнем под '80...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:05

  Долярчик написав: ... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн! :shock:

Если, как при совке, закрыть границы и посылать студентов/доцентов на "спасение урожая" - будет по 3-4-5 грн. А доллар - по 60 коп 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:08

Очень интересно будет посмотреть в понедельник (?) Сколько таки НБУ выкупил - если много - хорошо, если мало - не очень - значит специально гривню укрепляют... Для чего только?!
asti
 
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