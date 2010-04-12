да, был момент на Миняйле после обеда когда при стоящем на уровне '65/'67 межбанке нал отрос до '83-'85, но к вечеру опять сдулись на '80-82, а сегодня, скорее всего, нырнем под '80...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2019 07:58
Додано: Суб 06 лип, 2019 08:05
Если, как при совке, закрыть границы и посылать студентов/доцентов на "спасение урожая" - будет по 3-4-5 грн. А доллар - по 60 коп
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Додано: Суб 06 лип, 2019 08:08
Очень интересно будет посмотреть в понедельник (?) Сколько таки НБУ выкупил - если много - хорошо, если мало - не очень - значит специально гривню укрепляют... Для чего только?!
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