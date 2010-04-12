Surfer написав:

Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.