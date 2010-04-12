Surfer написав:Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.
... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.? - просто потрібно знати "де" купувати - Ваші слова?
.... а як прокоментуєте це?
Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші! Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.
.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"
... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
За даними НБУ, на 01.06.2019 такі банки мали борги по рефінансуванню: Приватбанк (9,3 млрд грн), ПУМБ (803 млн грн), Кредобанк (301 млн грн), Місто Банк (87,5 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (44 млн грн).
На 01.05.2019 заборгованість по кредитам рефінансування мали такі банки: Приватбанк (9,3 млрд грн), Укрексімбанк (501 млн грн), Кредобанк (501 млн грн), Південний (301 млн грн), Радабанк (38 млн грн), Місто Банк (25 млн грн).
starsn написав:Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? ?Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени?
не могу представить, что они заходят на два месяца...думаю, что около года у нас есть...
Офіс Президента України Только что · Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської та Закарпатської областей.
У Львові запланована зустріч Глави держави з лідерами громадської думки Львівської області.
На Закарпатті Президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород».
Після цього під головуванням Володимира Зеленського відбудеться нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.
Також у програмі поїздки Глави держави – представлення новопризначених голів ОДА Львівської та Закарпатської областей і спілкування з місцевими мешканцями.
Ходят слухи что сегодня Зеленский будет шатать таможню Закарпатья и Львивщини. Изъятие крупной партии сигарет на складе которое было недавно это звенья одной цепи. Балогу шатают очень сильно. Идет передел.