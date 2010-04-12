RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1465146614671468

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 62
вище 25.65
47%
29
25.55 - 25.6499
19%
12
25.45 - 25.5499
8%
5
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:57

... а в іншому, чарівненька Маркіза....©®™)))

  Surfer написав:Пробитие дна на 25, причем весьма уверенное - за 2 дня сразу до 25,7х - довольно сильный психологический барьер, поэтому многие ринулись скупаться на наличном рынке. Но соглашусь с теми кто говорил что это еще может быть не дно и телодвижения на наличном рынке могут не дать серьезной коррекции. Чую как пылают надутые щеки тех кто скупался па27-29 - им же еще тоже сливаться. Сезонные тренды уже были поломаны этой зимой , поэтому и летом ситуация может быть инной. Помимо открытия транзита в Азию с 1 июля, Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну. Не стоит забывать о начавшемся аудите деятельности предыдущей власти что могло как минимум приостановить прочий офшорный схематоз, также влиявший на гривну. В искуственное укрепление я не верю, для меня очевидна недооцененность гривны, поэтому процесс считаю достаточно закономерным.

... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?
- просто потрібно знати "де" купувати ;) - Ваші слова?

.... а як прокоментуєте це?
  Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!
Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.

.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві" :mrgreen:

... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6567
З нами з: 19.10.15
Подякував: 446 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:58

  zzzzzz написав:vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80
да, был момент на Миняйле после обеда когда при стоящем на уровне '65/'67 межбанке нал отрос до '83-'85, но к вечеру опять сдулись на '80-82, а сегодня, скорее всего, нырнем под '80...
asti
 
Повідомлень: 713
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:05

  Долярчик написав: ... і так, навскидку: абрикос(який в Одесі/Херсоні, як алича у місті Лева - валяється по-під ногами і двірники метуть їх мітлою....) - коштує у місті Лева 35-40-45грн! :shock:

Если, как при совке, закрыть границы и посылать студентов/доцентов на "спасение урожая" - будет по 3-4-5 грн. А доллар - по 60 коп 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Starikan
2
 
Повідомлень: 16036
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:08

Очень интересно будет посмотреть в понедельник (?) Сколько таки НБУ выкупил на этой неделе - если много - хорошо, если мало - не очень - значит специально гривню укрепляют... Для чего только?!
Востаннє редагувалось asti в Суб 06 лип, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
Повідомлень: 713
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:15

В июне чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 322 млн долларов.

Об этом говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что в мае на валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация.

После кратковременного усиления девальвационного давления в конце мая – начале июня на протяжении большей части июня гривна умеренно укреплялась.

Этому, помимо прочего, способствовало преобладание предложения валюты над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка.
Moneta
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:17

  asti написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80
да, был момент на Миняйле после обеда когда при стоящем на уровне '65/'67 межбанке нал отрос до '83-'85, но к вечеру опять сдулись на '80-82, а сегодня, скорее всего, нырнем под '80...


В пятницу в обед всегда начинается движение. Если всю неделю идет рост, то начинают в обед много продавать. Если всю неделю было падение то начинают откупать. Так всегда по пятницам .
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6821 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:18

Список любителей брать рефинанс в НБУ

За даними НБУ, на 01.06.2019 такі банки мали борги по рефінансуванню: Приватбанк (9,3 млрд грн), ПУМБ (803 млн грн), Кредобанк (301 млн грн), Місто Банк (87,5 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (44 млн грн).

На 01.05.2019 заборгованість по кредитам рефінансування мали такі банки: Приватбанк (9,3 млрд грн), Укрексімбанк (501 млн грн), Кредобанк (501 млн грн), Південний (301 млн грн), Радабанк (38 млн грн), Місто Банк (25 млн грн).
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6821 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:31

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
После обеда покупали, когда все выкупили очередей не было
выкупали по 80
да, был момент на Миняйле после обеда когда при стоящем на уровне '65/'67 межбанке нал отрос до '83-'85, но к вечеру опять сдулись на '80-82, а сегодня, скорее всего, нырнем под '80...


В пятницу в обед всегда начинается движение. Если всю неделю идет рост, то начинают в обед много продавать. Если всю неделю было падение то начинают откупать. Так всегда по пятницам .

боятся понедельника..
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:51

  starsn написав:Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? ?Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени?


не могу представить, что они заходят на два месяца...думаю, что около года у нас есть...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 07.06.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:53

Офіс Президента України
Только что ·
Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської та Закарпатської областей.

У Львові запланована зустріч Глави держави з лідерами громадської думки Львівської області.

На Закарпатті Президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород».

Після цього під головуванням Володимира Зеленського відбудеться нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Також у програмі поїздки Глави держави – представлення новопризначених голів ОДА Львівської та Закарпатської областей і спілкування з місцевими мешканцями.


Ходят слухи что сегодня Зеленский будет шатать таможню Закарпатья и Львивщини.
Изъятие крупной партии сигарет на складе которое было недавно это звенья одной цепи. Балогу шатают очень сильно. Идет передел.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6821 раз.
 
Профіль
22
4
2
  #<1 ... 1465146614671468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1521, 1522, 1523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15220 1801869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:51
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72984)
06.07.2019 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.