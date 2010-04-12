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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1466146714681469

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 63
вище 25.65
46%
29
25.55 - 25.6499
19%
12
25.45 - 25.5499
10%
6
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:24

  Pupsik написав:
  starsn написав:Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? ?Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени?


не могу представить, что они заходят на два месяца...думаю, что около года у нас есть...


они могут зайти и на все 6 лет, да хоть на 60... процент-то хороший.

проблема в том, что выскочить они могут одновременно, в любой момент - тогда минфин захлебнется пылью, от копыт... и как в один момент погасить эдак 40 млрд грн? минфин обязан выкупить, иначе тех.дефолт.

будут клепать новые, со ставкой 20-30% или включать станок?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:26

  zzzzzz написав:
  KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.

Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ

Тоже оспаривает в судах неоправдаанное перечисление 90% чистой прибыли в бюджет
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:проблема в том, что выскочить они могут одновременно, в любой момент - тогда минфин захлебнется пылью, от копыт... и как в один момент погасить эдак 40 млрд грн? минфин обязан выкупить, иначе тех.дефолт.

будут клепать новые, со ставкой 20-30% или включать станок?

А разве минфин обязан выкупать взад ОГВЗ , срок погашения которых еще не наступил ?? может на вторичку ? а там скока дадут ??
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