starsn написав:Нерезы это хорошо), у нас они почти мифические создания, правда сам знаю некоторых, (реально не украинцы), и к мифологии они не имеют никакого отношения) А вот представьте, что будет, если они пойдут на выход, а они рано или поздно, но пойдут? ?Или вы думаете, что их заход в 3-6 летки, это гарантия стабильности на этот отрезок времени?
не могу представить, что они заходят на два месяца...думаю, что около года у нас есть...
они могут зайти и на все 6 лет, да хоть на 60... процент-то хороший.
проблема в том, что выскочить они могут одновременно, в любой момент - тогда минфин захлебнется пылью, от копыт... и как в один момент погасить эдак 40 млрд грн? минфин обязан выкупить, иначе тех.дефолт.
будут клепать новые, со ставкой 20-30% или включать станок?
KirillT8 написав:При этом Нафтогаз борется и оспаривае в судах перечисление оставшихся 8,2 млрд. Чистой прибыли на дивиденды. И продолжает на эти деньги закупать дешевый газ в хранилища на зимний период.
Еще и Укрнафта должны 2,5 млрд в бюджет перечислить но пока НОЛЬ
Тоже оспаривает в судах неоправдаанное перечисление 90% чистой прибыли в бюджет
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Moneta написав:проблема в том, что выскочить они могут одновременно, в любой момент - тогда минфин захлебнется пылью, от копыт... и как в один момент погасить эдак 40 млрд грн? минфин обязан выкупить, иначе тех.дефолт.
будут клепать новые, со ставкой 20-30% или включать станок?
А разве минфин обязан выкупать взад ОГВЗ , срок погашения которых еще не наступил ?? может на вторичку ? а там скока дадут ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
Сибарит написав:НБУ вчера валюту не покупал. Он вообще крайне редко это делает на тонком рынке. Впрочем, дыма без огня не бывает. Не исключено, что НБУ многократно выходил с заградительными котировками, провоцируя покупателей начинать сделки. Участники рынка могли расценить эти выходы как объемные интервенции. Так иногда происходит.
Друже Сибарит, НБУ и 4-го, и 5-го валюту покупал. И покупал много. А анализ ликвидности подвел Увы, но факт. Ждем цифру интервенций за неделю. Кстати, обратите внимание, последние пару раз она появлялась уже в пятницу вечером. А сегодня ее нет. А почему?...