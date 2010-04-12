банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2019 13:47
банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 06 лип, 2019 14:19
Senkiv
Хмельницкий обменки уже по 25.80 на себе беруть. Вчера так можно было взять даже ниже на пару копеек. С понедельника наверное вверх или на 25.5?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Суб 06 лип, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 лип, 2019 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Харьков 25,80/25,87
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:21
Так, багато чого я й сьогодні купляю по тій самій ціні що й в 2013 - при курсі 8 або навіть дешевше , незважаючі ні на які "курси", наприклад - десь на минулому тижні :
в 2012-13 вони коштували 8-10-12 грн. Звертаю увагу С0 - це не перепьолочного сайзу. Крупный сетевой магазин, доступный многим а не какие то нычки. І дуже гарний приклад з цінами на АЗС, дякую. Вже багато разів пояснював , що є ціни єкспорту і вони природньо привязані до курсу, тому істотно вищі, а також є монопольні группи товарів , на які відносно легко втримувати високу ціну. А тепер до деталей, порівнюючі ці самі группи товарів.
в 2012-13 цена бензина была примерно в тех же пределах. То есть и яйца и бензин стоили в среднем 1-1,10 долл/евро. И это абсолютно коррелировало с европейскими ценами на эти позиции. В центральной европе дороже, ближе к восточным кордонам чуть дешевле. Так вот сегодня дисбаланс этих , а по факту не только этих цен в 4 раза ! яйца стоят условно 0,25центов а бензин как тут писали считают по курсу 28, выше чем в европе. То же касается многих других категорий товаров о которых я писал ранее. Это абсурд, не может такая ситуация длиться вечно в стране находящейся фактически в географическом центре европы, где этот баланс существует, и кстати у нас он существовал 5 лет назад ! Потому что цены на продукты питания - это реальные рыночные цены которые определяют реальную покупательную способность населения , реальные цены на внутреннем рынке, а не цены на бензин, которые регулирует монополист сидящий на своей поодинокой трубе. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. И естественно что многие барыги не хотят уменьшать цену в связи с укрепляющимся курсом - и "помочь" им в этом наша задача, и для этого я об этом пишу. Да, возможно к 8 мы не вернемся, виной тому и зомби, уверовавшие в заоблачный курс и мантру "все дорожает" в том числе, и сальдо у нас не ахти, но здесь соглашусь с сером Алексом, и вглядываясь в троекратный-четырекратный дисбаланс на многие категории товаров - что потенциал к укреплению гривны очень большой, не случайно она считается самой недооцененной валютой мира.
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:43
Каким образом?
И ещё вопрос - почему при недооцененности грн импорт у нас стабильно выше экспорта?
И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90?
Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 лип, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55
да это он
итак в белочке валюты нет поток людей большой готовы брать по 25,85
в лавине валюты нет люди подходят и уходят самые отчаянные ждут может кто сдаст
в других местах возле обменников появились валютчики, в обменниках валюты нет у валютчиков есть но дороже. Нашему народу нужен кризис. Постоять полдня у обменки купить 200$ самое то. Потому что валюта закончится и больше никогда не появится! Любопытно что в начале недели когда курс продажи был 26,25-26,35 валюта никого не интересовала.
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:15
Прямой эфир как Зеленский сегодня жарит таможню.
Зеленский буквально вынес мозг главам таможен Западной Украины, мокнув их носом в их-же схемы.
Президент оборвал на полуслове их “мычание” и потребовал от Власова с понедельника уволить их всех.
Салагора с Черновицкой,
Шелигацкого с Волынской,
Прокипчука со Львовской
Балуева с Закарпатской.
Интересно что руководитель Закарпатской таможни Балуев на встречу с Президентом не пришел. Он якобы в командировке.
Вместо него на встречу с Президентом пришел его зам и главный смотрящий за этой таможней Андрей Каращенко “Ушастый”.
Балуева Президент распорядился уволить, а вот Каращенко пока на месте, а значит и схемы.
Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К"
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 06 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:27
Прямой эфир как Зеленский сегодня жарит таможню.
Зеленский буквально вынес мозг главам таможен Западной Украины, мокнув их носом в их-же схемы.
К сожалению, очень похоже на образцово-показательную порку, конечная цель которой передел сфер влияния, а не реальное разрешения проблемы. И в заключение: я пытался.... но не смог, коррупция в Украине неискоренима.
Дурень думкою багатіє
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:28
starsn
посмотрим,есть оперативные данные по доходам которые видны каждый день
Живите своим умом!
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:37
Как раз в ближайшие месяцы должно должно произойти их увеличение, для этого и затевается все это шоу(если же это не произойдет, это будет для меня весомым поводом изменить мое мнение о президенте в худшую сторону, под плинтус), а о реальных результатах можно будет судить только где-то через год.
Дурень думкою багатіє
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