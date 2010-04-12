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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1468146914701471>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 63
вище 25.65
46%
29
25.55 - 25.6499
19%
12
25.45 - 25.5499
10%
6
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 13:47

  baraka написав:подскажите пожалуйста - а что за белочка на Оболони ?

банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:19

Senkiv
Хмельницкий обменки уже по 25.80 на себе беруть. Вчера так можно было взять даже ниже на пару копеек. С понедельника наверное вверх или на 25.5?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Суб 06 лип, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харьков 25,80/25,87
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:21

  Долярчик написав:... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?
- просто потрібно знати "де" купувати ;) - Ваші слова?

.... а як прокоментуєте це?
  Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!
Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.

.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві" :mrgreen:


Так, багато чого я й сьогодні купляю по тій самій ціні що й в 2013 - при курсі 8 або навіть дешевше , незважаючі ні на які "курси", наприклад - десь на минулому тижні :

Зображення

в 2012-13 вони коштували 8-10-12 грн. Звертаю увагу С0 - це не перепьолочного сайзу. Крупный сетевой магазин, доступный многим а не какие то нычки. І дуже гарний приклад з цінами на АЗС, дякую. Вже багато разів пояснював , що є ціни єкспорту і вони природньо привязані до курсу, тому істотно вищі, а також є монопольні группи товарів , на які відносно легко втримувати високу ціну. А тепер до деталей, порівнюючі ці самі группи товарів.

в 2012-13 цена бензина была примерно в тех же пределах. То есть и яйца и бензин стоили в среднем 1-1,10 долл/евро. И это абсолютно коррелировало с европейскими ценами на эти позиции. В центральной европе дороже, ближе к восточным кордонам чуть дешевле. Так вот сегодня дисбаланс этих , а по факту не только этих цен в 4 раза ! яйца стоят условно 0,25центов а бензин как тут писали считают по курсу 28, выше чем в европе. То же касается многих других категорий товаров о которых я писал ранее. Это абсурд, не может такая ситуация длиться вечно в стране находящейся фактически в географическом центре европы, где этот баланс существует, и кстати у нас он существовал 5 лет назад ! Потому что цены на продукты питания - это реальные рыночные цены которые определяют реальную покупательную способность населения , реальные цены на внутреннем рынке, а не цены на бензин, которые регулирует монополист сидящий на своей поодинокой трубе. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. И естественно что многие барыги не хотят уменьшать цену в связи с укрепляющимся курсом - и "помочь" им в этом наша задача, и для этого я об этом пишу. Да, возможно к 8 мы не вернемся, виной тому и зомби, уверовавшие в заоблачный курс и мантру "все дорожает" в том числе, и сальдо у нас не ахти, но здесь соглашусь с сером Алексом, и вглядываясь в троекратный-четырекратный дисбаланс на многие категории товаров - что потенциал к укреплению гривны очень большой, не случайно она считается самой недооцененной валютой мира.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:43

  Surfer написав:.......
Ротердам + стал - , а это дополнительно могло снять давление на гривну.
.....

Каким образом?

И ещё вопрос - почему при недооцененности грн импорт у нас стабильно выше экспорта?

И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90? :)
Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 лип, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55

  Senkiv написав:
  baraka написав:подскажите пожалуйста - а что за белочка на Оболони ?

банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.

*Відправлено з Чату

да это он
итак в белочке валюты нет поток людей большой готовы брать по 25,85
в лавине валюты нет люди подходят и уходят самые отчаянные ждут может кто сдаст
в других местах возле обменников появились валютчики, в обменниках валюты нет у валютчиков есть но дороже. Нашему народу нужен кризис. Постоять полдня у обменки купить 200$ самое то. Потому что валюта закончится и больше никогда не появится! Любопытно что в начале недели когда курс продажи был 26,25-26,35 валюта никого не интересовала.

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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:15

https://www.facebook.com/vglagola/video ... Gg&fref=nf

Прямой эфир как Зеленский сегодня жарит таможню.

Зеленский буквально вынес мозг главам таможен Западной Украины, мокнув их носом в их-же схемы.

Президент оборвал на полуслове их “мычание” и потребовал от Власова с понедельника уволить их всех.
Салагора с Черновицкой,
Шелигацкого с Волынской,
Прокипчука со Львовской
Балуева с Закарпатской.

Интересно что руководитель Закарпатской таможни Балуев на встречу с Президентом не пришел. Он якобы в командировке.
Вместо него на встречу с Президентом пришел его зам и главный смотрящий за этой таможней Андрей Каращенко “Ушастый”.
Балуева Президент распорядился уволить, а вот Каращенко пока на месте, а значит и схемы.

Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/6/7220210/
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 06 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:27

Прямой эфир как Зеленский сегодня жарит таможню.

Зеленский буквально вынес мозг главам таможен Западной Украины, мокнув их носом в их-же схемы.

К сожалению, очень похоже на образцово-показательную порку, конечная цель которой передел сфер влияния, а не реальное разрешения проблемы. И в заключение: я пытался.... но не смог, коррупция в Украине неискоренима.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:28

starsn
посмотрим,есть оперативные данные по доходам которые видны каждый день
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:37

  zzzzzz написав:starsn
посмотрим,есть оперативные данные по доходам которые видны каждый день


Как раз в ближайшие месяцы должно должно произойти их увеличение, для этого и затевается все это шоу(если же это не произойдет, это будет для меня весомым поводом изменить мое мнение о президенте в худшую сторону, под плинтус), а о реальных результатах можно будет судить только где-то через год.
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