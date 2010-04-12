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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1468146914701471

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 63
вище 25.65
46%
29
25.55 - 25.6499
19%
12
25.45 - 25.5499
10%
6
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:39

starsn
не очаровывайтесь, не придется разочаровываться.

для меня шок вчерашнее увольнение Загребельской
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:46

... за крок до перевороту думок ©

  Surfer написав:
  Долярчик написав:... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?
- просто потрібно знати "де" купувати ;) - Ваші слова?

.... а як прокоментуєте це?
  Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!
Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.

.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві" :mrgreen:


Так, багато чого я й сьогодні купляю по тій самій ціні що й в 2013 - при курсі 8 або навіть дешевше , незважаючі ні на які "курси", наприклад - десь на минулому тижні :

Зображення

в 2012-13 вони коштували 8-10-12 грн. Звертаю увагу С0 - це не перепьолочного сайзу. Крупный сетевой магазин, доступный многим а не какие то нычки. І дуже гарний приклад з цінами на АЗС, дякую. Вже багато разів пояснював , що є ціни єкспорту і вони природньо привязані до курсу, тому істотно вищі, а також є монопольні группи товарів , на які відносно легко втримувати високу ціну. А тепер до деталей, порівнюючі ці самі группи товарів.

в 2012-13 цена бензина была примерно в тех же пределах. То есть и яйца и бензин стоили в среднем 1-1,10 долл/евро. И это абсолютно коррелировало с европейскими ценами на эти позиции. В центральной европе дороже, ближе к восточным кордонам чуть дешевле. Так вот сегодня дисбаланс этих , а по факту не только этих цен в 4 раза ! яйца стоят условно 0,25центов а бензин как тут писали считают по курсу 28, выше чем в европе. То же касается многих других категорий товаров о которых я писал ранее. Это абсурд, не может такая ситуация длиться вечно в стране находящейся фактически в географическом центре европы, где этот баланс существует, и кстати у нас он существовал 5 лет назад ! Потому что цены на продукты питания - это реальные рыночные цены которые определяют реальную покупательную способность населения , реальные цены на внутреннем рынке, а не цены на бензин, которые регулирует монополист сидящий на своей поодинокой трубе. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. И естественно что многие барыги не хотят уменьшать цену в связи с укрепляющимся курсом - и "помочь" им в этом наша задача, и для этого я об этом пишу. Да, возможно к 8 мы не вернемся, виной тому и зомби, уверовавшие в заоблачный курс и мантру "все дорожает" в том числе, и сальдо у нас не ахти, но здесь соглашусь с сером Алексом, и вглядываясь в троекратный-четырекратный дисбаланс на многие категории товаров - что потенциал к укреплению гривны очень большой, не случайно она считается самой недооцененной валютой мира.

...все то добре.... і хід думки - я зрозумів!
- але, хотілось би перелік хоч 5-6 базових продуктів харчування по "старих" цінах і де саме їх можна купити на моменті!.... а не тільки яйця :D

п. с.
... бо, останнім часом, НАВІТЬ, червоні цінники АТБ - не тішать мене! :shock: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:47

  zzzzzz написав:starsn
не очаровывайтесь, не придется разочаровываться.

для меня шок вчерашнее увольнение Загребельской


Да я и так скептически относился, к избранию нашего президента, и его действия пока мне не дали ни одного шанса преодолеть мой скепсис. Для меня важен ощутимый реальный рост экономики Украина в кратко-средне и долгосрочной перспективе, и меня очень расстраивают действия или бездействие наших рулевых, которые так сказать, мешают этому))).
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс.
если бы экспорт превышал импорт тогда был бы тот дисбаланс, о котором вы говорите. О какой курсовой стабильности может идти речь если импорт превышает экспорт, как долго можно тратить больше чем зарабатываешь? Низкий курс вымоет резервы и снова получим кратный девал. Курс давно в отрыве от покупательской способности, он теперь заложник политической нестабильности, коррупции, беззакония, отсутствия инвестиций, зарегулированности в экономике и долгов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:18

Увольнение сразу глав четырех таможен сделает невозможным перетекание контрабанды ...ну это конечно в теории....посмотрим, для меня показатель это рост доходов в бюджет.Все остальное второстепенно.

Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.

Об этом, как сообщает Укринформ, президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС.

"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.

Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".

"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.
Живите своим умом!
zzzzzz
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