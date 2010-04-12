Surfer написав:

Долярчик написав: ... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?

- просто потрібно знати "де" купувати - Ваші слова?



.... а як прокоментуєте це?

Rainbow написав: Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!

Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі. Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші!Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.

.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"

... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.?- просто потрібно знати "де" купувати- Ваші слова?.... а як прокоментуєте це?.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"

Так, багато чого я й сьогодні купляю по тій самій ціні що й в 2013 - при курсі 8 або навіть дешевше , незважаючі ні на які "курси", наприклад - десь на минулому тижні :в 2012-13 вони коштували 8-10-12 грн. Звертаю увагу С0 - це не перепьолочного сайзу. Крупный сетевой магазин, доступный многим а не какие то нычки. І дуже гарний приклад з цінами на АЗС, дякую. Вже багато разів пояснював , що є ціни єкспорту і вони природньо привязані до курсу, тому істотно вищі, а також є монопольні группи товарів , на які відносно легко втримувати високу ціну. А тепер до деталей, порівнюючі ці самі группи товарів.в 2012-13 цена бензина была примерно в тех же пределах. То есть и яйца и бензин стоили в среднем 1-1,10 долл/евро. И это абсолютно коррелировало с европейскими ценами на эти позиции. В центральной европе дороже, ближе к восточным кордонам чуть дешевле. Так вот сегодня дисбаланс этих , а по факту не только этих цен в 4 раза ! яйца стоят условно 0,25центов а бензин как тут писали считают по курсу 28, выше чем в европе. То же касается многих других категорий товаров о которых я писал ранее. Это абсурд, не может такая ситуация длиться вечно в стране находящейся фактически в географическом центре европы, где этот баланс существует, и кстати у нас он существовал 5 лет назад ! Потому что цены на продукты питания - это реальные рыночные цены которые определяют реальную покупательную способность населения , реальные цены на внутреннем рынке, а не цены на бензин, которые регулирует монополист сидящий на своей поодинокой трубе. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. И естественно что многие барыги не хотят уменьшать цену в связи с укрепляющимся курсом - и "помочь" им в этом наша задача, и для этого я об этом пишу. Да, возможно к 8 мы не вернемся, виной тому и зомби, уверовавшие в заоблачный курс и мантру "все дорожает" в том числе, и сальдо у нас не ахти, но здесь соглашусь с сером Алексом, и вглядываясь в троекратный-четырекратный дисбаланс на многие категории товаров - что потенциал к укреплению гривны очень большой, не случайно она считается самой недооцененной валютой мира.