Долярчик написав:... можу помилятись, але то напевно Ви завжди купуєте продукти, майже/або й по тій самій ціні, що й в 2013-14р.? - просто потрібно знати "де" купувати - Ваші слова?
.... а як прокоментуєте це?
Rainbow написав:Всіх вітаю, ми кожен день стаємо багатші! Але ціни в магазинах і на АЗС не в курсі, тому платимо за все дорожче ніж в Європі.
.... особливо цей літній сезон, коли всі продукти напрочуд "дуже дешеві"
Так, багато чого я й сьогодні купляю по тій самій ціні що й в 2013 - при курсі 8 або навіть дешевше , незважаючі ні на які "курси", наприклад - десь на минулому тижні :
в 2012-13 вони коштували 8-10-12 грн. Звертаю увагу С0 - це не перепьолочного сайзу. Крупный сетевой магазин, доступный многим а не какие то нычки. І дуже гарний приклад з цінами на АЗС, дякую. Вже багато разів пояснював , що є ціни єкспорту і вони природньо привязані до курсу, тому істотно вищі, а також є монопольні группи товарів , на які відносно легко втримувати високу ціну. А тепер до деталей, порівнюючі ці самі группи товарів.
в 2012-13 цена бензина была примерно в тех же пределах. То есть и яйца и бензин стоили в среднем 1-1,10 долл/евро. И это абсолютно коррелировало с европейскими ценами на эти позиции. В центральной европе дороже, ближе к восточным кордонам чуть дешевле. Так вот сегодня дисбаланс этих , а по факту не только этих цен в 4 раза ! яйца стоят условно 0,25центов а бензин как тут писали считают по курсу 28, выше чем в европе. То же касается многих других категорий товаров о которых я писал ранее. Это абсурд, не может такая ситуация длиться вечно в стране находящейся фактически в географическом центре европы, где этот баланс существует, и кстати у нас он существовал 5 лет назад ! Потому что цены на продукты питания - это реальные рыночные цены которые определяют реальную покупательную способность населения , реальные цены на внутреннем рынке, а не цены на бензин, которые регулирует монополист сидящий на своей поодинокой трубе. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. И естественно что многие барыги не хотят уменьшать цену в связи с укрепляющимся курсом - и "помочь" им в этом наша задача, и для этого я об этом пишу. Да, возможно к 8 мы не вернемся, виной тому и зомби, уверовавшие в заоблачный курс и мантру "все дорожает" в том числе, и сальдо у нас не ахти, но здесь соглашусь с сером Алексом, и вглядываясь в троекратный-четырекратный дисбаланс на многие категории товаров - что потенциал к укреплению гривны очень большой, не случайно она считается самой недооцененной валютой мира.
...все то добре.... і хід думки - я зрозумів! - але, хотілось би перелік хоч 5-6 базових продуктів харчування по "старих" цінах і де саме їх можна купити на моменті!.... а не тільки яйця
п. с. ... бо, останнім часом, НАВІТЬ, червоні цінники АТБ - не тішать мене!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:starsn не очаровывайтесь, не придется разочаровываться.
для меня шок вчерашнее увольнение Загребельской
Да я и так скептически относился, к избранию нашего президента, и его действия пока мне не дали ни одного шанса преодолеть мой скепсис. Для меня важен ощутимый реальный рост экономики Украина в кратко-средне и долгосрочной перспективе, и меня очень расстраивают действия или бездействие наших рулевых, которые так сказать, мешают этому))).
Surfer написав:. Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс.
если бы экспорт превышал импорт тогда был бы тот дисбаланс, о котором вы говорите. О какой курсовой стабильности может идти речь если импорт превышает экспорт, как долго можно тратить больше чем зарабатываешь? Низкий курс вымоет резервы и снова получим кратный девал. Курс давно в отрыве от покупательской способности, он теперь заложник политической нестабильности, коррупции, беззакония, отсутствия инвестиций, зарегулированности в экономике и долгов.
Увольнение сразу глав четырех таможен сделает невозможным перетекание контрабанды ...ну это конечно в теории....посмотрим, для меня показатель это рост доходов в бюджет.Все остальное второстепенно.
Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.
Об этом, как сообщает Укринформ, президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС.
"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.
Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".
"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.
"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах всё хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо", - сказал он на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.https://interfax.com.ua/news/general/598239.html
vitaliian написав:О какой курсовой стабильности может идти речь
Ukrainian hryvnia is the fourth-best performing currency in the world against the dollar this year, data compiled by Bloomberg show. Переведу , приблизно так : Українська гривня - четверта краща валюта в світі по відношенню до долара цього року, повідомляють дані Bloomberg.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 06 лип, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zzzzzz написав:Увольнение сразу глав четырех таможен сделает невозможным перетекание контрабанды
Шановні мешканці України... 1 Одночасна зупинка всіх контрабандних потоків-можлива за дуже короткий перод часу 2 Втрати економіки від росту цін на контрабандні товари , чи зупинкою(зменшенням виробництва)товарів у виготовленні яких пруситні технології/товари які потрапляють в Україну контрабандним шляхом - будуть довгий час(я думаю більше ніж рік) вищими,ніж отримані від цієї зупинки додаткові митні надходження..
Тому Або міняти все поступово Або признати що пошуки простих і легких шляхів-це шлях в безодню...
Взагалі спроби щось адміністративно заборонити - просто приводили до перерозподілу ринку і перенесення ринку в сіру(або й чорну) частини економіки
ПС Станом на сьогодні система Єдиного податку-це діра в якій зникає мінімум 30-40 млрд грн недоплачених в порівнянні з загальною системою оподаткування Але відміна системи єдиного податку приведе до приблизно 1 млн осіб,які зникнуть з офіційного працевлаштування.. Тому варіант є тільки один і він поступовий Поступове підняття ставок єдиного до ставок які в державі сплачуються з середньої(а не мінімальної як зараз) зарплати.
Єдиний податок був приведений для того щоб Ви могли побачити що різке наведення правильного подекуди принесе більше шкоди ніж користі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69