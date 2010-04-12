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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1469147014711472

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 64
вище 25.65
45%
29
25.55 - 25.6499
19%
12
25.45 - 25.5499
9%
6
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:интересно автор статьи готов получать зарплату гривнами без привязки к курсу валюты его страны? пи-деть не мешки ворочать.

У ольгінців - українофобів дах рве від такої інформації з солідних світових джерел. Це добре,це позитив. Але для них, крім методичок, є інше авторитетне джерело публіцистики:
Зображення

P.S. Цей екземпляр на ресурсі постійне бреше, не вірте жодному його слову, все, що воно пише це цілковита брехня, лише сьогодні форумчани викрили його в брехні ( по курсам в банках) декілька разів. "Ексклюзивна" гілка фінансових українофобських геніїв "у улана" придохла, то воно сюди перебралося, бо на скломий таки треба заробляти, тому і гадить тут.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Василий вас на политической ветке забанили? Зачем вы разжигаете конфликты там где обсуждают валютный рынок?
vitaliian
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