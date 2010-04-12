У ольгінців - українофобів дах рве від такої інформації з солідних світових джерел. Це добре,це позитив. Але для них, крім методичок, є інше авторитетне джерело публіцистики:
P.S. Цей екземпляр на ресурсі постійне бреше, не вірте жодному його слову, все, що воно пише це цілковита брехня, лише сьогодні форумчани викрили його в брехні ( по курсам в банках) декілька разів. "Ексклюзивна" гілка фінансових українофобських геніїв "у улана" придохла, то воно сюди перебралося, бо на скломий таки треба заробляти, тому і гадить тут.