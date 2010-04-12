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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1469147014711472

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 65
вище 25.65
45%
29
25.55 - 25.6499
18%
12
25.45 - 25.5499
11%
7
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:интересно автор статьи готов получать зарплату гривнами без привязки к курсу валюты его страны? пи-деть не мешки ворочать.

У ольгінців - українофобів дах рве від такої інформації з солідних світових джерел. Це добре,це позитив. Але для них, крім методичок, є інше авторитетне джерело публіцистики:
Зображення

P.S. Цей екземпляр на ресурсі постійне бреше, не вірте жодному його слову, все, що воно пише це цілковита брехня, лише сьогодні форумчани викрили його в брехні ( по курсам в банках) декілька разів. "Ексклюзивна" гілка фінансових українофобських геніїв "у улана" придохла, то воно сюди перебралося, бо на скломий таки треба заробляти, тому і гадить тут.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:57

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 лип, 2019 19:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Василий вас на политической ветке забанили? Зачем вы разжигаете конфликты там где обсуждают валютный рынок?

Якби я написав по темі - отримав ватний коментар - відповів в дусі ольгінського опонента. В чому проблема? Га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:08

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 лип, 2019 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Василий не прикидываетесь валенком, фраза " Цей екземпляр на ресурсі постійне бреше," это разжигание конфликта. Если хотите мне нахамить напишите в личку, это же не базар чтобы работать на публику.

Ви ж брешете не в ОП, а на форумі. Перепросіть за свою брехню ТУТ, припиніть займатися українофобською діяльністю в "трамваї" як зневажливо називали Ви і Ваші посіпаки цей ресурс від ДС земля йому пухпм і все буде ОК.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:30

... за крок до перевороту думок © ДумайТЕ!

.... зачерпнув тут
viewtopic.php?f=27&p=4700970#p4700970
Трудностей жизни за границей очень много.
Например, жизнь в Турции, что здесь вызывает трудности?

Очень много:
а) трудно понять, почему никто не вытаскивает из заднего кармана джинсов девушек дорогой смартфон.
б) трудно понять, почему из авто на улице с открытым окном и отсутствием водителя не украли бумажник с кредитными карточками и документами.
в) трудно понять, как можно на на ночь на улице бросать мотороллер/мотоцикл.
г) трудно понять, почему посетителя в кафе не хотят отравить прогнившим еще на той неделе мясом;
д) трудно понять, как мужчины ходят весь день по гальке вдоль моря просто чтобы подать/продать вам свежеиспеченный бублик (симит);
е) трудно понять, почему в любом учреждении от гёч (миграционная служба) и Кадастрового центра до ветеринарной клиники не требуют взятки;
ё) трудно понять, почему молоко в Турции сделано из молока и стоит в 2 раза дешевле, чем в Украине...
ж) трудно понять, как это простой продавец в MIGROS разговаривает с иностранцем на чистом (почти) английском языке.
з) трудно понять, как это за год не увидишь ни в городе ни на трассе крупной автоаварии с лежащими на газоне - извините - трупами.
и) трудно понять, как это уборщик мусора на газонах вблизи пляжа, нашедши дорогой раскладной зонтик, не прячет его, а вывешивает на сучок дерева у газона на видное место.
й) трудно понять, почему у пляжей бесплатные парковки;
к) трудно понять, почему на пляже не дерут деньги за посещение туалета;
л) трудно понять, почему утром у входа в пекарню вывешивают пакеты с бесплатным хлебом "для малоимущих";
м) трудно понять, почему автодороги на улицах и на трассах идеальные и без ям;
н) трудно понять, почему на пляже – бесплатный интернет.
о) трудно понять, почему рыба в супермаркете или свежая или очень свежая...
п) трудно понять, почему в магазинах кроссовки стоят от 5 лир (20 гривен) до 500 лир (2000 гривен) и все носятся одинаково хорошо;
р) трудно понять, почему воду из-под крана можно пить и не бояться получить Гепатит С...
с) трудно понять, почему на рынке не обсчитывают и не обманывают на весах...
т) трудно понять, почему на АЗС на наливают вместо бензина ослиную мочу...
у) трудно понять, почему в Турции – дети – это цветы жизни и к ним – повышенное внимание... и для детей аттракционы бесплатно, а не по 100 гривен...
ф) трудно понять, почему во всех магазинах большой выбор детских игрушек на любой возраст;
х) трудно понять, почему турецкий язык для нас такой трудный, впрочем, какой язык для нас не труден?
ц) трудно понять, почему авиабилеты на перелеты по Турции (связаны между собой 80 городов) продаются по цене от 10 долларов?
ч) трудно понять, почему на улицах там мало «жиропасов» и обросших жиром…
ш) трудно понять, почему в городском автобусе работает кондиционер…
щ) трудно понять, прочему купленная в супермаркете курица похожа на курицу и из нее даже получается бульон.
ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины...
ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины...
ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?"
э) трудно понять, как это солнце дарит солнечную энергию - горячую воду и за нее не нужно платить…
ю) трудно понять почему на турецких каналах ТВ не идут фильмы на русском языке времен СССР, как ето происходит в эти дни на половине каналов ТВ в Украине...
я) трубдно понять, почему все друг другу улыбаются и желают добра, а не корчат ужасные кислые рожи и пытаются найти соринку в чужом глазу...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:12

  Senkiv написав:
  baraka написав:подскажите пожалуйста - а что за белочка на Оболони ?

банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.

*Відправлено з Чату


ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
baraka
 
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