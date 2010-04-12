Senkiv написав:
банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.
*Відправлено з Чату
ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:12
ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это уже заложено во "все включено" - вот это как раз понять не трудно - если поели, значит покакали, эт естественно.
В славянизме это есть по- другому: поесть -то ты поел, дорого ли, дешево ли, не важно...но, вот, за посрать ты заплатишь одинаково
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не трудно. Я отдыхаю летом на водохранилище вблизи села Пески Радьковские. Когда иду по селу, то любой встречный селянин, хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть из машины обязательно здоровается с любым встречным, хотя местные прекрасно видят приезжих, которые, какбэ, не свои. Никакого турбизнеса там нет. Люди доброзичлыви просто так, по жизни, причем, все ( все встретившиеся). Сало и свинина, и телятина и баранина - в наличии
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в маленьких селах так принято у местных.Дачники могут и не поздороваться.
+ утки,куры,молоко))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну зачем в воскерсенье в час ночи чистить сообщения ???
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:32
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