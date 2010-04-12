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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1469147014711472

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 66
вище 25.65
44%
29
25.55 - 25.6499
20%
13
25.45 - 25.5499
11%
7
25.40 - 25.4499
8%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
2%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:12

  Senkiv написав:
  baraka написав:подскажите пожалуйста - а что за белочка на Оболони ?

банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.

*Відправлено з Чату


ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:трудно понять, почему на пляже не дерут деньги за посещение туалета;
Это уже заложено во "все включено" - вот это как раз понять не трудно - если поели, значит покакали, эт естественно.
В славянизме это есть по- другому: поесть -то ты поел, дорого ли, дешево ли, не важно...но, вот, за посрать ты заплатишь одинаково :mrgreen:
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины...
ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины...
ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?"
не трудно. Я отдыхаю летом на водохранилище вблизи села Пески Радьковские. Когда иду по селу, то любой встречный селянин, хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть из машины обязательно здоровается с любым встречным, хотя местные прекрасно видят приезжих, которые, какбэ, не свои. Никакого турбизнеса там нет. Люди доброзичлыви просто так, по жизни, причем, все ( все встретившиеся). Сало и свинина, и телятина и баранина - в наличии
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  protefiks1959 написав:Когда иду по селу, то любой встречный селянин
в маленьких селах так принято у местных.Дачники могут и не поздороваться.
+ утки,куры,молоко))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну зачем в воскерсенье в час ночи чистить сообщения ???
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:32

  ЛАД написав:И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90? :)
Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона. :)


В Сільпо 7.90 стабільно й давно

Ось тільки крім яєць дешевих товарів небагато.
Існує й морозиво по 3 грн, але хто ж його їсть...
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