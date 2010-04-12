Додано: Нед 07 лип, 2019 03:31

ЛАД написав: И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90?

Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона. И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90?Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона.

Долярчик написав: ...все то добре.... і хід думки - я зрозумів!

- але, хотілось би перелік хоч 5-6 базових продуктів харчування по "старих" цінах і де саме їх можна купити на моменті!.... а не тільки яйця ...все то добре.... і хід думки - я зрозумів!- але, хотілось би перелік хоч 5-6 базових продуктів харчування по "старих" цінах і де саме їх можна купити на моменті!.... а не тільки яйця

vitaliian написав: Surfer написав: . Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. . Поэтому гривна и укрепляется к некоему равновесному значению , где нивелируется этот дисбаланс. если бы экспорт превышал импорт тогда был бы тот дисбаланс, о котором вы говорите. О какой курсовой стабильности может идти речь если импорт превышает экспорт, как долго можно тратить больше чем зарабатываешь? Низкий курс вымоет резервы и снова получим кратный девал. Курс давно в отрыве от покупательской способности, он теперь заложник политической нестабильности, коррупции, беззакония, отсутствия инвестиций, зарегулированности в экономике и долгов. если бы экспорт превышал импорт тогда был бы тот дисбаланс, о котором вы говорите. О какой курсовой стабильности может идти речь если импорт превышает экспорт, как долго можно тратить больше чем зарабатываешь? Низкий курс вымоет резервы и снова получим кратный девал. Курс давно в отрыве от покупательской способности, он теперь заложник политической нестабильности, коррупции, беззакония, отсутствия инвестиций, зарегулированности в экономике и долгов.

обязательно найдется организм, который начнет говорить про несвежие, "сморщенные" или "разбавленные водой", в данном случае яйца. Причем подобные организмы обычно примитивны во всем - и даже в приведенном ценнике есть указание на известную торговую сеть, но ему не досуг - лишь бы попетросянить как голубю на памятник , одному себе любимому на радость. Ему так же невдомек что , тут писали про сильпо, помимо него еще минимум 2 крупные торговые сети продавали в том же ценовом диапазоне 8-8,5/дес - что полностью соответствует уровню 12/13 годов (курс. Это Кишеня. Итого имеем минимум 4 крупных торговых сети что говорит о системной цене, соответствующей или ниже цены при курсе 8, 6 лет назад.базовых продуктов этого уровня цен много больше 5-6. Я не анализировал весь рынок но в разное время приводил реальные ценники в первую очередь на такие категории как крупы, мука, сахар, яблоки-груши, которые в прошлом сезоне от 5 грн продавались в магазинах, точно так как и 6 лет назад, овощи супового набора - которые имеют сезонные колебания , но в целом стоят примерно столько же. Сейчас время достаточно дорогих молодых овощей до сбора урожая еще далековато но год назад примерно в это же время помню приводил цену на молодую капусту с ценниками - она стоила те же 8-9 грн, что и сегодня, вместе со статьей от 12 года где на нее значилась цена 15 грн/кг. А вообще циклы повторяются весьма синхронно.Я не об этом дисбалансе говорю. Имопрт превышал экспорт у нас всю дорогу, но не было троекратных девалов ни в 98 ни в 08. Я об этом. Троекратный девал с места в карьер - это абсурд , возможно управляемый !И еще я о паритете цен. Понимаете есть что то сюрреалистическое в том в сравниваемых выше ценах на бензин и например яйца - за забором, рядом, в европе при той же цене на бензин у них яйца 1-2 евро десяток, у нас 25 центов. У них яблоки 2-3 евро, у нас от 5 грн. и так далее. Вот в 2008 был классический девал. и паритет цен достаточно быстро восстановился - условно говоря и яйца и бензин стали стоить в районе 1-1,2 евробакса. При курсе 5 скажем по 5 грн стоили при курсе 8 по 8-10. Сейчас этот паритет не восстанавливаетмся 6-ой год !! При чем на целые группы товаров. Я соглашусь пожалуй что курс какое то время был оторван от действительности беспредельщиками. Но считаю что даже в самой укокошенной и беспредельной экономике вечно такое существовать не может. Этот триумвират - курс, цены импорта, цены внутренного рынка , которые не могут в сообщающемся с рядом находящемся зазаборьем сосудах быть в 4-10 раз ниже. Эта троица должна самосбалансироваться. Или цены внутреннего рынка должны подтянуться к нарисованому курсу и выйти в паритет с ценами соседей, или , курс должет опуститься и сформировать этот паритет на более низких значениях. Рисовали нам зимой цены на те же яйца в 25/дес зимой ? Рисовали. А фиг - не могут они их нормально продать. Поэтому продают так как продавали при курсе 8. И это далеко не единственный пример. На одни и те же категории товаров разных производителей разрывы в ценах сейчас появляются в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.