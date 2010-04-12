Senkiv написав:
банк инвестиций и сбережений.
тут його білочкою називають.
*Відправлено з Чату
ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:12
ага, спс
я заходил туда 2 раза с интервалом в неделю где-то месяц назад.
гривны там не было
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это уже заложено во "все включено" - вот это как раз понять не трудно - если поели, значит покакали, эт естественно.
В славянизме это есть по- другому: поесть -то ты поел, дорого ли, дешево ли, не важно...но, вот, за посрать ты заплатишь одинаково
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не трудно. Я отдыхаю летом на водохранилище вблизи села Пески Радьковские. Когда иду по селу, то любой встречный селянин, хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть из машины обязательно здоровается с любым встречным, хотя местные прекрасно видят приезжих, которые, какбэ, не свои. Никакого турбизнеса там нет. Люди доброзичлыви просто так, по жизни, причем, все ( все встретившиеся). Сало и свинина, и телятина и баранина - в наличии
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в маленьких селах так принято у местных.Дачники могут и не поздороваться.
+ утки,куры,молоко))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 07 лип, 2019 00:32
Додано: Нед 07 лип, 2019 03:31
обязательно найдется организм, который начнет говорить про несвежие, "сморщенные" или "разбавленные водой", в данном случае яйца. Причем подобные организмы обычно примитивны во всем - и даже в приведенном ценнике есть указание на известную торговую сеть, но ему не досуг - лишь бы попетросянить как голубю на памятник , одному себе любимому на радость. Ему так же невдомек что , тут писали про сильпо, помимо него еще минимум 2 крупные торговые сети продавали в том же ценовом диапазоне 8-8,5/дес - что полностью соответствует уровню 12/13 годов (курс . Это Кишеня. Итого имеем минимум 4 крупных торговых сети что говорит о системной цене, соответствующей или ниже цены при курсе 8, 6 лет назад.
базовых продуктов этого уровня цен много больше 5-6. Я не анализировал весь рынок но в разное время приводил реальные ценники в первую очередь на такие категории как крупы, мука, сахар, яблоки-груши, которые в прошлом сезоне от 5 грн продавались в магазинах, точно так как и 6 лет назад, овощи супового набора - которые имеют сезонные колебания , но в целом стоят примерно столько же. Сейчас время достаточно дорогих молодых овощей до сбора урожая еще далековато но год назад примерно в это же время помню приводил цену на молодую капусту с ценниками - она стоила те же 8-9 грн, что и сегодня, вместе со статьей от 12 года где на нее значилась цена 15 грн/кг. А вообще циклы повторяются весьма синхронно.
Я не об этом дисбалансе говорю. Имопрт превышал экспорт у нас всю дорогу, но не было троекратных девалов ни в 98 ни в 08. Я об этом. Троекратный девал с места в карьер - это абсурд , возможно управляемый !
И еще я о паритете цен. Понимаете есть что то сюрреалистическое в том в сравниваемых выше ценах на бензин и например яйца - за забором, рядом, в европе при той же цене на бензин у них яйца 1-2 евро десяток, у нас 25 центов. У них яблоки 2-3 евро, у нас от 5 грн. и так далее. Вот в 2008 был классический девал. и паритет цен достаточно быстро восстановился - условно говоря и яйца и бензин стали стоить в районе 1-1,2 евробакса. При курсе 5 скажем по 5 грн стоили при курсе 8 по 8-10. Сейчас этот паритет не восстанавливаетмся 6-ой год !! При чем на целые группы товаров. Я соглашусь пожалуй что курс какое то время был оторван от действительности беспредельщиками. Но считаю что даже в самой укокошенной и беспредельной экономике вечно такое существовать не может. Этот триумвират - курс, цены импорта, цены внутренного рынка , которые не могут в сообщающемся с рядом находящемся зазаборьем сосудах быть в 4-10 раз ниже. Эта троица должна самосбалансироваться. Или цены внутреннего рынка должны подтянуться к нарисованому курсу и выйти в паритет с ценами соседей, или , курс должет опуститься и сформировать этот паритет на более низких значениях. Рисовали нам зимой цены на те же яйца в 25/дес зимой ? Рисовали. А фиг - не могут они их нормально продать. Поэтому продают так как продавали при курсе 8. И это далеко не единственный пример. На одни и те же категории товаров разных производителей разрывы в ценах сейчас появляются в разы. Одни продолжают впаривать по курсу 28 а другие видимо устав блефовать зарабатывают на ценах уровня 8-10 за доллар - потому что внутренний рынок по сути остался на том же уровне.
Кто победит ? Не знаю , но верю в укреплеж. Да, инфляция может иметь место при негативном торговом балансе - 10,12,15.. но не 25-30 ! до сих пор считаю этот обвал грандиозной аферой.
Додано: Нед 07 лип, 2019 06:11
Смелое высказывание вопрос только - насколько верное, учитывая, что даже при курсе 28..торговый баланс негативный.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 07 лип, 2019 06:59
здороваться со всеми(даже незнакомыми) это черта присуща населению в селах или поселках...
подобное наблюдал в Бельгии, Германии, Польше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 07 лип, 2019 07:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это невозможно ни доказать ни опровергнуть, девал 2014 был спровоцирован несколькими факторами которые сложились в один большой: здесь и война, и бегство капитала, падение сотни банков (в которых сгорели валютные вклады выше 8к$ то есть валюты у людей стало в разы меньше, а значит спрос стал в разы больше)
Некорректно сравнивать цены на товары внутреннего производства и импорт. Яйца на рынке переизбыток поэтому такая цена, завести курицу и получить яйцо намного легче и дешевле чем найти нефть, пробурить скважину и т.д. Мировая цена на нефть учитывает спрос в богатых странах где 1-1,3 евро/л цена абсолютно доступная. Никто не снизит цену на нефть ради бедной Украины. Вдобавок в каждом литре топлива сидит жирный акциз.
возьмём например зарплаты, как видим не только у нас но и в Польше самобаланса нет (в соседней Германии зарплаты выше). Тоже касается стран прибалтики и скандинавских стран. Казалось бы зачем в Германии работодатель нанимает на работу дорогого немца когда можно нанять дешёвого румына или поляка? Но это так не работает, даже если законодательных преград нет.
Додано: Нед 07 лип, 2019 08:28
Re: vitaliian
vitaliian
банкопад - это не причина девальвации, а следствие.
начиная с 2004 года цены на яйца - это сезонное явление: весной и в начале лета самая низкая цена и в ноябре-феврале самая высокая цена.
Тоже самое с овощами: год назад в это время морковь стоила аж до 30 грн. А два года назад цена на молодую капусту доходила аж до 25 грн. В этом году цена на лук побила все мыслимые рекорды.
так что ссылаться на цены яйца это не показатель благосостояния. А скорее всего -банальная манипуляция некоторых товарищей.
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