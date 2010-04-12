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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1470147114721473

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 69
вище 25.65
43%
30
25.55 - 25.6499
19%
13
25.45 - 25.5499
12%
8
25.40 - 25.4499
7%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
3%
2
нижче 25.25
12%
8
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 08:41

  Surfer написав:
  ЛАД написав:И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90? :)
Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона. :)


даже в приведенном ценнике есть указание на известную торговую сеть, но ему не досуЕму так же невдомек что , тут писали про сильпо, помимо него еще минимум 2 крупные торговые сети продавали в том же ценовом диапазоне 8-8,5/дес - что полностью соответствует уровню 12/13 годов (курс 8). Это Кишеня. Итого имеем минимум 4 крупных торговых сети

Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также :-)
В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы .
Фуршета тоже нет вообще.
Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.

Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.

Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 08:45

  prodigy написав:
  protefiks1959 написав:
  Долярчик написав:ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины...
ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины...
ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?"
не трудно. Я отдыхаю летом на водохранилище вблизи села Пески Радьковские. Когда иду по селу, то любой встречный селянин, хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть из машины обязательно здоровается с любым встречным, хотя местные прекрасно видят приезжих, которые, какбэ, не свои. Никакого турбизнеса там нет. Люди доброзичлыви просто так, по жизни, причем, все ( все встретившиеся). Сало и свинина, и телятина и баранина - в наличии


здороваться со всеми(даже незнакомыми) это черта присуща населению в селах или поселках...
подобное наблюдал в Бельгии, Германии, Польше

Не обязательно в сёлах. В 50-тысячном Сен-Мало вполне себе практикуется. Особенно прикольно получать бонжур и широченный улыбки от встречных негритосов :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:09

  juristkostya написав:Не обязательно в сёлах. В 50-тысячном Сен-Мало вполне себе практикуется. Особенно прикольно получать бонжур и широченный улыбки от встречных негритосов :-)

только наше "здрасти" - это искренне, а их нет.
это сродни тому, как в США всем интересно "как у тебя дела".
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:18

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:Не обязательно в сёлах. В 50-тысячном Сен-Мало вполне себе практикуется. Особенно прикольно получать бонжур и широченный улыбки от встречных негритосов :-)

только наше "здрасти" - это искренне, а их нет.
это сродни тому, как в США всем интересно "как у тебя дела".

А я и не претендую, чтобы любой встречный француз искренне за меня переживал :-)
Но настроение поднимает, факт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:54

На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти зі США

до причалу №2Н нафтогавані Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (довжина - 237 м, прапор Гонконг), який доставив зі США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken придбана ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

http://www.port.odessa.ua/ua/pres-tsentr/novini/port/17846-na-naftovomu-terminali-odeskogo-portu-vivantazhuetsya-persha-v-istoriji-ukrajini-partiya-nafti-zi-ssha
alexop
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:57

Прикупить сегодня вражеских по 25.85
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:03

По поводу минимального курса

Смотрю на предварительные результаты опроса
Большинство не верит, что пробьет 25.5
Но те ко думает, что пробьет, голосуют за то, что на этом не остановится )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:03

  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85

если найдёте)
vitaliian
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