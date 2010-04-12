ЛАД написав:И просто интересно, где Вы нашли яйца по 6,90? Вы не поинтересовались их сроком годности? Чтобы не получилось как в рассказе Джека Лондона.
даже в приведенном ценнике есть указание на известную торговую сеть, но ему не досуЕму так же невдомек что , тут писали про сильпо, помимо него еще минимум 2 крупные торговые сети продавали в том же ценовом диапазоне 8-8,5/дес - что полностью соответствует уровню 12/13 годов (курс . Это Кишеня. Итого имеем минимум 4 крупных торговых сети
Вы живёте в каком-то узком мирке, будучи свято уверены, что все живут также В 2-миллионном Харькове Кишени нет вообще, и эти этикетки никому не знакомы . Фуршета тоже нет вообще. Сильпо есть, но это откровенно депрессивные магазины, хуже АТБ.
Наконец, никто не попрется ради яиц в другой магаз, так как даже трамвайный билет уже перечёркивает экономию, не говоря о цене бензина.
Короче, шире надо смотреть на мир, он многообразен
Долярчик написав:ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины... ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины... ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?"
не трудно. Я отдыхаю летом на водохранилище вблизи села Пески Радьковские. Когда иду по селу, то любой встречный селянин, хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть из машины обязательно здоровается с любым встречным, хотя местные прекрасно видят приезжих, которые, какбэ, не свои. Никакого турбизнеса там нет. Люди доброзичлыви просто так, по жизни, причем, все ( все встретившиеся). Сало и свинина, и телятина и баранина - в наличии
здороваться со всеми(даже незнакомыми) это черта присуща населению в селах или поселках... подобное наблюдал в Бельгии, Германии, Польше
Не обязательно в сёлах. В 50-тысячном Сен-Мало вполне себе практикуется. Особенно прикольно получать бонжур и широченный улыбки от встречных негритосов
На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти зі США
до причалу №2Н нафтогавані Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (довжина - 237 м, прапор Гонконг), який доставив зі США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken придбана ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.