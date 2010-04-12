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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14711472147314741475>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 73
вище 25.65
44%
32
25.55 - 25.6499
18%
13
25.45 - 25.5499
11%
8
25.40 - 25.4499
7%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:54

На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти зі США

до причалу №2Н нафтогавані Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (довжина - 237 м, прапор Гонконг), який доставив зі США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken придбана ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

http://www.port.odessa.ua/ua/pres-tsentr/novini/port/17846-na-naftovomu-terminali-odeskogo-portu-vivantazhuetsya-persha-v-istoriji-ukrajini-partiya-nafti-zi-ssha
alexop
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:57

Прикупить сегодня вражеских по 25.85
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:03

По поводу минимального курса

Смотрю на предварительные результаты опроса
Большинство не верит, что пробьет 25.5
Но те ко думает, что пробьет, голосуют за то, что на этом не остановится )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:03

  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85

если найдёте)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:09

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85

если найдёте)

Вы пользуетесь услугами оптовых обменок ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:13

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85
если найдёте)
а чего не найдет? В Киеве куча предложений по '82 и '83, а в Одессе есть и по '80///))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:35

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85

если найдёте)

Вы пользуетесь услугами оптовых обменок ?

После того как в 15м году приватовскую котлету с трудом пристроил в другие банки, стараюсь не работать с бумажной валютой. Обычно покупаю онлайн или на крайняк делаю р2р перечисление с карты моно на тот банк где минимальный курс, потом в кассе оформляю покупку.
  asti написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85
если найдёте)
а чего не найдет? В Киеве куча предложений по '82 и '83, а в Одессе есть и по '80///))

так чтобы детально не мониторил, но очереди перед обменками вчера видел, валюты в них не было. Дело скорее не в дефиците валюты а в том что обменки не готовы продавать по 25,85 то что ранее купили по 26+
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:44

vitaliian
Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта. ( ну почти) все дело в курсе. Если где-то на районе в розничных нет валюты это не показатель.
Показатель как раз оптовые потому что они озвучивают реальный курс по которому можно и купить и продать. У себя на районе я знаю 4 оптовых обменки, разница в курсах максимум 2 копейки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я прикупил. Причем попросил и мне дали синенькие.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?
vitaliian
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