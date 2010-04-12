На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти зі США
до причалу №2Н нафтогавані Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (довжина - 237 м, прапор Гонконг), який доставив зі США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken придбана ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.
Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85
если найдёте)
Вы пользуетесь услугами оптовых обменок ?
После того как в 15м году приватовскую котлету с трудом пристроил в другие банки, стараюсь не работать с бумажной валютой. Обычно покупаю онлайн или на крайняк делаю р2р перечисление с карты моно на тот банк где минимальный курс, потом в кассе оформляю покупку.
asti написав:
vitaliian написав:
Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85
если найдёте)
а чего не найдет? В Киеве куча предложений по '82 и '83, а в Одессе есть и по '80///))
так чтобы детально не мониторил, но очереди перед обменками вчера видел, валюты в них не было. Дело скорее не в дефиците валюты а в том что обменки не готовы продавать по 25,85 то что ранее купили по 26+
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта. ( ну почти) все дело в курсе. Если где-то на районе в розничных нет валюты это не показатель. Показатель как раз оптовые потому что они озвучивают реальный курс по которому можно и купить и продать. У себя на районе я знаю 4 оптовых обменки, разница в курсах максимум 2 копейки.