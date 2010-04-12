zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?
Котлета в руке успокаивает нервы
Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним. https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/
vitaliian написав:Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?
Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито.
К тому же лимит в 150 тыс.грн. Оптовые обменки только начинают работать с 5куе...То есть 6 куе ты уже не купишь.
этот лимит обходится при помощи второй карты на маму или жену, так же картами других банков. Передвигаться с котлетой считаю небезопасным, клиенты оптовых обменок - слишком легкая добыча. Тем более с порогом входа в 5 куе. не чай же пить туда ходит посетитель. И вообще я противник наличных денег. Наличку держу только на такси и непредвиденные обстоятельства а-ля экстренная медицина. Зато в любой момент могу уехать к морю или куда-то ещё особо не беспокоясь за сохранность имущества в квартире. Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 11:29, всього редагувалось 3 разів.
zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?
При покупке онлайн не всегда можно сразу вывести валюту. Например, у нас в провинции в ТАСе в котором я иногда беру часто не бывает долларов на вынос особенно если курс растет и приходится ждать. С евро ещё хуже///))
vitaliian написав:Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним. https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/
По легенде, им запретил такое делать НБУ. По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliian написав:Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним. https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/
По легенде, им запретил такое делать НБУ. По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться
еще один наглядный пример как нбу подогревает чёрный рынок своими нелепыми запретами.