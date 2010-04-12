Додано: Нед 07 лип, 2019 11:22

zzzzzz написав: freeze написав: vitaliian написав: Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн? Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?



Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито. Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито.

К тому же лимит в 150 тыс.грн. Оптовые обменки только начинают работать с 5куе...То есть 6 куе ты уже не купишь. К тому же лимит в 150 тыс.грн. Оптовые обменки только начинают работать с 5куе...То есть 6 куе ты уже не купишь.

этот лимит обходится при помощи второй карты на маму или жену, так же картами других банков. Передвигаться с котлетой считаю небезопасным, клиенты оптовых обменок - слишком легкая добыча. Тем более с порогом входа в 5 куе. не чай же пить туда ходит посетитель. И вообще я противник наличных денег. Наличку держу только на такси и непредвиденные обстоятельства а-ля экстренная медицина. Зато в любой момент могу уехать к морю или куда-то ещё особо не беспокоясь за сохранность имущества в квартире. Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.