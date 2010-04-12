RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1472147314741475>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 73
вище 25.65
44%
32
25.55 - 25.6499
18%
13
25.45 - 25.5499
11%
8
25.40 - 25.4499
7%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:59

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?

Котлета в руке успокаивает нервы :D :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33960
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6823 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:10

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?

Котлета в руке успокаивает нервы :D :D

Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним.
https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:13

  vitaliian написав:Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?


Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито.
freeze
4
 
Повідомлень: 12111
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 5232 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:16

  freeze написав:
  vitaliian написав:Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?


Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито.

К тому же лимит в 150 тыс.грн. Оптовые обменки только начинают работать с 5куе...То есть 6 куе ты уже не купишь.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33960
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6823 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:22

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?


Онлайн останется в памяти для контролирующих органов, а в реал обменнике вы инкогнито.

К тому же лимит в 150 тыс.грн. Оптовые обменки только начинают работать с 5куе...То есть 6 куе ты уже не купишь.

этот лимит обходится при помощи второй карты на маму или жену, так же картами других банков. Передвигаться с котлетой считаю небезопасным, клиенты оптовых обменок - слишком легкая добыча. Тем более с порогом входа в 5 куе. не чай же пить туда ходит посетитель. И вообще я противник наличных денег. Наличку держу только на такси и непредвиденные обстоятельства а-ля экстренная медицина. Зато в любой момент могу уехать к морю или куда-то ещё особо не беспокоясь за сохранность имущества в квартире. Вор посетивший моё жильё будет неприятно удивлён.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 11:29, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:25

juristkostya 50т это село...большое)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2305 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:30

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Я спросил не просто так. В оптовых обменках всегда есть валюта.
фраза "если найдёте)" была скорее шуткой с отсылкой на очереди желающих. Не понимаю зачем бегать по обменникам когда можно купить онлайн?
При покупке онлайн не всегда можно сразу вывести валюту. Например, у нас в провинции в ТАСе в котором я иногда беру часто не бывает долларов на вынос особенно если курс растет и приходится ждать. С евро ещё хуже///))
asti
 
Повідомлень: 719
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:35

  vitaliian написав:Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним.
https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/

По легенде, им запретил такое делать НБУ.
По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6123 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:41

  asti написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Прикупить сегодня вражеских по 25.85
если найдёте)
а чего не найдет? В Киеве куча предложений по '82 и '83, а в Одессе есть и по '80///))

... щастить Вам....
- а у місті Лева вже по 80-82 можна здати і по 87-90 купити :cry:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 19.10.15
Подякував: 447 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:45

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Кстати моно разрешили перечислять между своими картами валюту, что расширяет возможности купить валюту по безналу не только у банка а и у знакомых валютчиков без физического визита к ним.
https://minfin.com.ua/2019/03/12/37042094/

По легенде, им запретил такое делать НБУ.
По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться

еще один наглядный пример как нбу подогревает чёрный рынок своими нелепыми запретами.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1472147314741475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1521, 1522, 1523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15221 1802511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 20:49
Sergo
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6655 1434864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 12:27
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12800)
07.07.2019 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.