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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1473147414751476>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 75
вище 25.65
45%
34
25.55 - 25.6499
17%
13
25.45 - 25.5499
11%
8
25.40 - 25.4499
7%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться

))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:41

... що ж це коїться??????!!!! ©®™

... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! :shock:
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! :shock:
- я в шоці!!!!! :shock:
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!

- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49

  Долярчик написав:- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???

пройдитесь по району. может конкуренты открылись?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???

не только у вас...
доходы населения сильно сократились, не знаю или конкуренция, демпинг, но у меня продаются только самые дешёвые позиции товаров. Внимательно следите за ценой на недвижимость (аренда и продажа), это самый точный индикатор кошелька пересичного, в больших цифрах погрешность всегда ниже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:53

  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! :shock:
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! :shock:
- я в шоці!!!!! :shock:
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!

- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???

Все разъехались кто в Польшу, кто по морям.
И вообще население сокращается. Меньше потребителей - меньше продаж
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:54

  stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться

))

А что смешного?
Сколько человек воспользовалось этим функционалом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!


може вас нагнула дівка на касі?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:02

  Долярчик написав:- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???


Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.

Похоже - старая тема - торговля хорошая, когда гривна пусть немного, но обесценивается. Как только гривна укрепляется даже понемногу, то показатели торговли припадают. Скрытый гривнедефицит на непервоочередные расходы, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:10

  freeze написав:
  Долярчик написав:- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???


Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.

Похоже - старая тема - торговля хорошая, когда гривна пусть немного, но обесценивается. Как только гривна укрепляется даже понемногу, то показатели торговли припадают. Скрытый гривнедефицит на непервоочередные расходы, имхо.


не хотят сдавать валюту по курсу ниже чем покупали (зимой) :shock: :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:12

  Alex2007 написав:не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)

Или ждут переоценки товара соответственно курсу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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