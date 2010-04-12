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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:08
Вкладчик1234 написав:По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться
))
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stryzhko
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:41
... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49
Долярчик написав:
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
пройдитесь по району. может конкуренты открылись?!
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dima_beleb
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49
Долярчик написав:
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
не только у вас...
доходы населения сильно сократились, не знаю или конкуренция, демпинг, но у меня продаются только самые дешёвые позиции товаров. Внимательно следите за ценой на недвижимость (аренда и продажа), это самый точный индикатор кошелька пересичного, в больших цифрах погрешность всегда ниже.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:53
Долярчик написав:
... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень!
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
Все разъехались кто в Польшу, кто по морям.
И вообще население сокращается. Меньше потребителей - меньше продаж
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:54
stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:По крайней мере ни один простой юзер такой услугой не успел воспользоваться
))
А что смешного?
Сколько человек воспользовалось этим функционалом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 07 лип, 2019 12:58
Долярчик написав:
вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!!
- я в шоці!!!!!
може вас нагнула дівка на касі?
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greenozon
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:02
Долярчик написав:
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.
Похоже - старая тема - торговля хорошая, когда гривна пусть немного, но обесценивается. Как только гривна укрепляется даже понемногу, то показатели торговли припадают. Скрытый гривнедефицит на непервоочередные расходы, имхо.
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freeze
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:10
freeze написав: Долярчик написав:
- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!?
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
Да, последние недели не радуют. Сегмент выше среднего практически у меня перестал продаваться.
В принципе по отзывам головного предприятия сегмент выше среднего почти встал и по всей Украине.
Похоже - старая тема - торговля хорошая, когда гривна пусть немного, но обесценивается. Как только гривна укрепляется даже понемногу, то показатели торговли припадают
. Скрытый гривнедефицит на непервоочередные расходы, имхо.
не хотят сдавать валюту по курсу ниже чем покупали (зимой)
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Alex2007
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:12
Alex2007 написав:
не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)
Или ждут переоценки товара соответственно курсу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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