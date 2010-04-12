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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1473147414751476

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 75
вище 25.65
45%
34
25.55 - 25.6499
17%
13
25.45 - 25.5499
11%
8
25.40 - 25.4499
7%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)

Или ждут переоценки товара соответственно курсу

или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28

  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:

начинайте торговать валютой.
vitaliian
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