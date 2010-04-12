... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13
или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28
начинайте торговать валютой.
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