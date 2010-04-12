Додано: Нед 07 лип, 2019 15:10

Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав: не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой) не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)

Или ждут переоценки товара соответственно курсу Или ждут переоценки товара соответственно курсу

... и не дождутся в большинстве случаев. Это проверено опытом.Причина заключается в классическом методе искусственного повышения спроса, который украинские маркетологи переняли от маркетологов из США, Германии, Италии, Бельгии и т.д.Он заключается в простом, но во многом противоречивом и нестандартном действии. При остановке продаж цену на товар нужно не снизить, а немного повысить и не раз. Это применимо, конечно, только в случае, если товар не скоропортящийся.Для украинцев (начинающих спекулянтов) получается, что гривна растет ситуационно по отношению к иностранным валютам (депутаты заводят валюту на парламентские выборы, которые будут революционными, а значит проигравшие однозначно потеряют наворованное ранее). И в этот моментна какой-то внебиржевой товар искусственно вызовет спрос на него, так как купить такой товар МОЖЕТ показаться практически почти каждому более выгодным, чем хранить временно дорожающую гривну или покупать на нее дешевеющий доллар. Надо ведь следовать обнаруженному тренду и часть покупателей начнет покупать товар, как только заметит, что он дорожает. А разбираться почему какой-то товар дорожает ведь не каждому дано, да и нет желания.Схема рабочая, особенно при неудовлетворительной работе антимонопольного комитета. Я сам раньше на нее ловился.