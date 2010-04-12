... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!
п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13
или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28
начинайте торговать валютой.
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не бачу в цьому великої необхідності. В НБУ ж курс на дедоларизацію, https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
"Дедоларизація має відбуватись у природній спосіб: через збільшення привабливості розрахунків та накопичень у національній валюті" (О. Чурій)
Тому ніяких розрахунків між картками у валюті НБУ поки не дозволить))
Монобанда могла це спокійно обійти, залишивши спред в 1 коп, як було на старті проекту і відправляючи 100$ на вході отримати ті ж 100, а не 98.9$, як на даний момент. Але їсти хочеться і котикам Тигипка)))
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:35
шото "миняйло" колбасит третий день.
Раньше как-то лучше работал и показывал более-менее реальный индикативный курс.
Сейчас же вообще туда можно не смотреть.
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З.
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:08
Если в течении 6 мес будет более глубокий девал, сидя в долларе вы спасёте свои накопления, а в гривне потеряете часть. Риски разные. С одной стороны риск недозаработать с другой - потерять уже заработанное. Лучше не иметь, чем иметь и потерять. Если не имел мотивация подогревает желание получить, если имел и потерял - сохранить то что есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:10
... и не дождутся в большинстве случаев. Это проверено опытом.
Причина заключается в классическом методе искусственного повышения спроса, который украинские маркетологи переняли от маркетологов из США, Германии, Италии, Бельгии и т.д.
Он заключается в простом, но во многом противоречивом и нестандартном действии. При остановке продаж цену на товар нужно не снизить, а немного повысить и не раз. Это применимо, конечно, только в случае, если товар не скоропортящийся.
Для украинцев (начинающих спекулянтов) получается, что гривна растет ситуационно по отношению к иностранным валютам (депутаты заводят валюту на парламентские выборы, которые будут революционными, а значит проигравшие однозначно потеряют наворованное ранее). И в этот момент хорошо освещенный в продажных сми рост цен в гривнах на какой-то внебиржевой товар искусственно вызовет спрос на него, так как купить такой товар МОЖЕТ показаться практически почти каждому более выгодным, чем хранить временно дорожающую гривну или покупать на нее дешевеющий доллар. Надо ведь следовать обнаруженному тренду и часть покупателей начнет покупать товар, как только заметит, что он дорожает. А разбираться почему какой-то товар дорожает ведь не каждому дано, да и нет желания.
Схема рабочая, особенно при неудовлетворительной работе антимонопольного комитета. Я сам раньше на нее ловился.
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:23
Додано: Нед 07 лип, 2019 15:27
Судя по росту цен на киевские оболонские бабушатники - то все гроши ушли туда Эх качели мои раскачели
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