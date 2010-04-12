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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1473147414751476

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 77
вище 25.65
47%
36
25.55 - 25.6499
17%
13
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
6%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)

Или ждут переоценки товара соответственно курсу

или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28

  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак!


п. с.
... і ніби, конкурентів за останній рік не збільшилось....
- просто мало ходить/проходить/заходить людей.... (:

начинайте торговать валютой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:А что смешного?
Сколько человек воспользовалось этим функционалом?

Не бачу в цьому великої необхідності. В НБУ ж курс на дедоларизацію, https://news.finance.ua/ua/news/-/45071 ... -ekonomiky
"Дедоларизація має відбуватись у природній спосіб: через збільшення привабливості розрахунків та накопичень у національній валюті" (О. Чурій)
Тому ніяких розрахунків між картками у валюті НБУ поки не дозволить))
Монобанда могла це спокійно обійти, залишивши спред в 1 коп, як було на старті проекту і відправляючи 100$ на вході отримати ті ж 100, а не 98.9$, як на даний момент. Але їсти хочеться і котикам Тигипка)))
stryzhko
 
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гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:35

шото "миняйло" колбасит третий день.
Раньше как-то лучше работал и показывал более-менее реальный индикативный курс.
Сейчас же вообще туда можно не смотреть.
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28
Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З.
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:08

  protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28
Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З.

Если в течении 6 мес будет более глубокий девал, сидя в долларе вы спасёте свои накопления, а в гривне потеряете часть. Риски разные. С одной стороны риск недозаработать с другой - потерять уже заработанное. Лучше не иметь, чем иметь и потерять. Если не имел мотивация подогревает желание получить, если имел и потерял - сохранить то что есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:10

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:не хотят сдавать по курсу ниже чем покупали (зимой)

Или ждут переоценки товара соответственно курсу

... и не дождутся в большинстве случаев. Это проверено опытом.

Причина заключается в классическом методе искусственного повышения спроса, который украинские маркетологи переняли от маркетологов из США, Германии, Италии, Бельгии и т.д. :)

Он заключается в простом, но во многом противоречивом и нестандартном действии. При остановке продаж цену на товар нужно не снизить, а немного повысить и не раз. Это применимо, конечно, только в случае, если товар не скоропортящийся.

Для украинцев (начинающих спекулянтов) получается, что гривна растет ситуационно по отношению к иностранным валютам (депутаты заводят валюту на парламентские выборы, которые будут революционными, а значит проигравшие однозначно потеряют наворованное ранее). И в этот момент хорошо освещенный в продажных сми рост цен в гривнах на какой-то внебиржевой товар искусственно вызовет спрос на него, так как купить такой товар МОЖЕТ показаться практически почти каждому более выгодным, чем хранить временно дорожающую гривну или покупать на нее дешевеющий доллар. Надо ведь следовать обнаруженному тренду и часть покупателей начнет покупать товар, как только заметит, что он дорожает. А разбираться почему какой-то товар дорожает ведь не каждому дано, да и нет желания.

Схема рабочая, особенно при неудовлетворительной работе антимонопольного комитета. Я сам раньше на нее ловился.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:23

  Долярчик написав:... ні, ну я якби готуюсь до плавного спаду/занепаду мого бізнесу.... але ПЛАВНОГО, а не отак


У нас то же самое, извините, - ж***. Впрочем, июнь всегда был плохим. И вообще, первое п/г всегда хуже. Будем посмотреть...
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:27

  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! :shock:
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! :shock:
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!

- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???

Судя по росту цен на киевские оболонские бабушатники - то все гроши ушли туда :mrgreen: Эх качели мои раскачели :mrgreen:
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