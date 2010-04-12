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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1475147614771478>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 78
вище 25.65
47%
37
25.55 - 25.6499
17%
13
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
6%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:52

  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! :shock:
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! :shock:
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!

- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
Приблизно рік тому йшла суперечка про потрібність визначення товарних залишків....
Долярчик всіх переконував що це не потрібно..
пройшов час і щось його вдарило... але що? він же не може це визначити бо не може порівняти з обємами продаж по кожній з позицій за попередні періоди..
А раз не може - то не в стані якось цьому протидіяти...

ПС
В мене в кафе-застій , навіть закрив на два місяці на період відпусток..
В магазині ріст при чому серьозний , але я чітко знаю на яких товарних позиціях і звідти знаю як на це впливати , щоб цей ріст не був тимчасовим явищем.

Тому
Облік-це не спосіб зловити крадія-це засіб розвитку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:10

  Долярчик написав:- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???

работай нормально, а не на форумах целыми днями ошивайся с бесконечным нытьём и попрошайничеством.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:10

  protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28
Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З.
Пока что не вижу никаких предпосылок даже для курса 27 в январе, не то, что 28. Судите сами: 1/нерезы заходят, заходят в долгую и выходить не собираются; 2/высокие цены на зерно и руду - основы нашего экспорта; 3/ожидающийся рекордный урожай зерновых в Украине; 4/низкие ставки ФРС и ЕЦБ - дешёвые деньги в мире; 5/новый президент к которому есть (пока) кредит доверия и который скоро (возможно) возьмёт под себя парламент//)) Все эти факторы играют на укрепление гривны и могут ее ещё укрепить//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оно конечно так, картина сейчас благоприятная, кроме торгового сальдо и налогов привязанных к валюте. Если нерезы будут продолжать лить валюту можно и дальше укреплять гривну (например до 25), если нет не вижу мотивации долго держать курс ниже 27грн/$. В прошлом год тоже был рекордный урожай. Мне кажется развязка уже близко и на след. неделе всё выяснится.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 16:26, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:20

... і будь тут мудрим ©

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:... шановні, якась фігня вийшла в мене за червень! :shock:
- попередньо, я тільки прикидував.... а сьогодні порахував касу за червень і.... вийшло на 53% менше, ніж минулоріч за той же місяць!!!!! :shock:
- я в шоці!!!!!
...каса меннша за будь-який місяць цього року!!!

- то тільки в мене такий занепад торгівлі??? - аж на стільки!? :shock:
- що АЖ ТАК вплинуло на такий результат???
Приблизно рік тому йшла суперечка про потрібність визначення товарних залишків....
Долярчик всіх переконував що це не потрібно..
пройшов час і щось його вдарило... але що? він же не може це визначити бо не може порівняти з обємами продаж по кожній з позицій за попередні періоди..
А раз не може - то не в стані якось цьому протидіяти...

ПС
В мене в кафе-застій , навіть закрив на два місяці на період відпусток..
В магазині ріст при чому серьозний , але я чітко знаю на яких товарних позиціях і звідти знаю як на це впливати , щоб цей ріст не був тимчасовим явищем.

Тому
Облік-це не спосіб зловити крадія-це засіб розвитку.

... ну от у виділеному і вся відповідь, а все решти - зайве :)
- і що мій облік(який я черговий раз відклав на наступний рік) може змінити?
- якщо в мене ЗАЛИШОК товару Х і У, а товар Й і П, З, Д - вигрібають, то відповідно я добираю той товар, що вигрібають, а не все підряд!
- і якщо я кажу, що "тупо людей нема", то нема кому й продати! (хоч в мене будуть ексклюзивні речі і найнижчі ціни)

... було ж теж "експерементувати"(типу акції/кава/пиво в подарунок і т. п.) - але ж ні, Будівельник вирішив закрити кафе на 2 місяці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:32

  vitaliian написав:Оно конечно так, картина сейчас благоприятная, кроме торгового сальдо и налогов привязанных к валюте. Если нерезы будут продолжать лить валюту можно и дальше укреплять гривну (например до 25), если нет не вижу мотивации долго держать курс ниже 27грн/$. В прошлом год тоже был рекордный урожай. Мне кажется развязка уже близко и на след. неделе всё выяснится.


сальдо внешней торговли было негативным в 2017 и в 2018 году...и вот теперь мы имеем ревальвацию :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:39

  Pupsik написав:
  vitaliian написав:Оно конечно так, картина сейчас благоприятная, кроме торгового сальдо и налогов привязанных к валюте. Если нерезы будут продолжать лить валюту можно и дальше укреплять гривну (например до 25), если нет не вижу мотивации долго держать курс ниже 27грн/$. В прошлом год тоже был рекордный урожай. Мне кажется развязка уже близко и на след. неделе всё выяснится.


сальдо внешней торговли было негативным в 2017 и в 2018 году...и вот теперь мы имеем ревальвацию :lol:

мышеловка с негативным сальдо захлопывается не моментально, временной лаг может достигать нескольких лет, особенно когда параллельно растёт экспорт, но долго тратить больше чем зарабатываешь невозможно математически. Когда резервы начнут таять, думаю нбу сразу нажмёт красную кнопку. Тратить резервы на курс не будут.

  asti написав:/новый президент к которому есть (пока) кредит доверия и который скоро (возможно) возьмёт под себя парламент//))

нужно доверие инвесторов, реальная борьба с коррупцией и законы по защите капитала.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 16:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:43

  vitaliian написав:Оно конечно так, картина сейчас благоприятная, кроме торгового сальдо и налогов привязанных к валюте. Если нерезы будут продолжать лить валюту можно и дальше укреплять гривну (например до 25), если нет не вижу мотивации долго держать курс ниже 27грн/$. В прошлом год тоже был рекордный урожай. Мне кажется развязка уже близко и на след. неделе всё выяснится.
А разве сейчас кто-то держит курс? То есть держат, конечно, но наоборот от чрезмерного укрепления! А что выяснится на следующей неделе? - 18 числа заседание в НБУ на котором скорее всего снизят ставку, поэтому следующую и следующую за ней неделю нерезы ещё активнее будут паковать гривневые ОВГЗ, пока ставки ещё 'на высоте'. Потом, возможно, их пыл поутихнет, но все равно фундаментальные факторы, которые я перечислил выше играют за гривну и серьёзного девала я не ожидаю//)
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:45

  vitaliian написав:мышеловка с негативным сальдо захлопывается не моментально, временной лаг может достигать нескольких лет, особенно когда параллельно растёт экспорт, но долго тратить больше чем зарабатываешь невозможно математически. Когда резервы начнут таять, думаю нбу сразу нажмёт красную кнопку. Тратить резервы на курс не будут.


Вы забыли о заробитчанах которые перечисляют сюда денежку...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:46

asti я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
vitaliian
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