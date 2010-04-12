Додано: Нед 07 лип, 2019 16:10

protefiks1959 написав: vitaliian написав: или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28 или вкладываются в валюту в надежде сдать по 28 Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З. Купить по 26 и продать через 6 мес по 28 - это то же самое, что положить гривну в банку на те же 6 мес под 17,5 ....а будет ли доллар в декабре - январе по 28? Х.З.

Пока что не вижу никаких предпосылок даже для курса 27 в январе, не то, что 28. Судите сами: 1/нерезы заходят, заходят в долгую и выходить не собираются; 2/высокие цены на зерно и руду - основы нашего экспорта; 3/ожидающийся рекордный урожай зерновых в Украине; 4/низкие ставки ФРС и ЕЦБ - дешёвые деньги в мире; 5/новый президент к которому есть (пока) кредит доверия и который скоро (возможно) возьмёт под себя парламент//)) Все эти факторы играют на укрепление гривны и могут ее ещё укрепить//))