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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1475147614771478

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 78
вище 25.65
47%
37
25.55 - 25.6499
17%
13
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
6%
5
25.35 - 25.3999
3%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
12%
9
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:54

  vitaliian написав:asti я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)


Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:00

  sinus написав:
  vitaliian написав:asti я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:34

  Долярчик написав:було ж теж "експерементувати"(типу акції/кава/пиво в подарунок і т. п.) - але ж ні, Будівельник вирішив закрити кафе на 2 місяці?
Тобі ж описували
1 Експерименти типу кава в подарунок вже давно були проведені і їх результати дозволили намалювати криву впливу цих експериментів на кінцевий результат , тому й було прийнято рішення у період відпусток не мучити себе і людей, а дати всім хто хоче відпочити ( тих хто пішов у відпустку з магазину перекрити тими хто звільнився на кафе) якраз два місяці на це вистарчить
2 Кафе працює вдовгу і на перспективу, тому сьогоднішні мізерні прибутки-збитки ховаютьсяя перед подорожчанням самого приміщення
3 Якщо йде падіння в тебе- то треба визначити по чому
Це досягається порівнянням кожної товарної позиції і аналіз дає можливість зрозуміти це населення перейшло на інші моделі,чи твої ціни зашкалюють чи ще щось..
Але тобі цього не поясниш , бо ти не хочеш слухати...
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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