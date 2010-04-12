Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:54
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:00
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:34
Тобі ж описували
1 Експерименти типу кава в подарунок вже давно були проведені і їх результати дозволили намалювати криву впливу цих експериментів на кінцевий результат , тому й було прийнято рішення у період відпусток не мучити себе і людей, а дати всім хто хоче відпочити ( тих хто пішов у відпустку з магазину перекрити тими хто звільнився на кафе) якраз два місяці на це вистарчить
2 Кафе працює вдовгу і на перспективу, тому сьогоднішні мізерні прибутки-збитки ховаютьсяя перед подорожчанням самого приміщення
3 Якщо йде падіння в тебе- то треба визначити по чому
Це досягається порівнянням кожної товарної позиції і аналіз дає можливість зрозуміти це населення перейшло на інші моделі,чи твої ціни зашкалюють чи ще щось..
Але тобі цього не поясниш , бо ти не хочеш слухати...
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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