|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:54
vitaliian написав:asti
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:00
sinus написав: vitaliian написав:asti
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:34
Долярчик написав:
було ж теж "експерементувати"(типу акції/кава/пиво в подарунок і т. п.) - але ж ні, Будівельник вирішив закрити кафе на 2 місяці?
Тобі ж описували
1 Експерименти типу кава в подарунок вже давно були проведені і їх результати дозволили намалювати криву впливу цих експериментів на кінцевий результат , тому й було прийнято рішення у період відпусток не мучити себе і людей, а дати всім хто хоче відпочити ( тих хто пішов у відпустку з магазину перекрити тими хто звільнився на кафе) якраз два місяці на це вистарчить
2 Кафе працює вдовгу і на перспективу, тому сьогоднішні мізерні прибутки-збитки ховаютьсяя перед подорожчанням самого приміщення
3 Якщо йде падіння в тебе- то треба визначити по чому
Це досягається порівнянням кожної товарної позиції і аналіз дає можливість зрозуміти це населення перейшло на інші моделі,чи твої ціни зашкалюють чи ще щось..
Але тобі цього не поясниш , бо ти не хочеш слухати...
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21149
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:38
asti написав: sinus написав: vitaliian написав:asti
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
...чекати не довго - подивимось на курс у серпні
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:53
asti написав: sinus написав: vitaliian написав:asti
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
Ви коли на небі бачите чорні хмари, ви теж висловлюєте прохання обгрунтувати, чому хтось вирішив, що буде блискавка з дощем?
А чорних хмар все більшає.
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:59
sinus написав:
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.
По вашому виходить, що з курсом "намутили" спеціально до виборів?
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:02
очень хорошая статистика https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
за прошлый год существенное сокращение произошло в сфере образования – там стало на 60 тыс. работников меньше. В промышленности численность рабочих сократилась на 50 тыс. человек, в медицине – почти на 40 тыс
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 лип, 2019 18:17, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2682
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:08
budivelnik написав: vovan_prm написав:
У меня сразу два вопроса:
1. На каких зерновых урожайность 10-12, чтоб выходила такая средняя?
2. Видимо доля указанных Вами культур крайне мала, ибо статистически не может быть такой погрешности. Потому как миллионы тонн не могут уйти от внимания "большого брата", как их не продавай.
И ремарка. Если говорить о пшенице, то многие хвастаются про отдельные единичные поля где взяли под 70. А на другом конце хозяйства 22 и побитых головней, но про это обычно обычно узнаешь из других источников
Відповідь проста як двері
1 Як думаєте-чому в тіні 30% ВВП?
А все тому , що для того щоб уникнути надмірного оподаткування-не треба ховати 100% , достатньо занизити врожайність на 30% і все-ти просто балансуєш на межі рентабельності
2 Як думаєте-а чи зміниться щось коли цих 30% - відбіляться?
Ні , бо вони і виникають виключно тому , що наше економічне законодавство дещо застаріло....
От і виходить - щоб зайвий раз не заморочуватись з податковою по питанню доцільності придбання того чи іншого інструменту-техніки-технології - не показують 30% ... і на виручені суми купують необхідне , знову ж не показуючи ці покупки в затратній частині.
Ви хоч би поцікавились би як сільгосппідприємства платять податки! Їм ваша норма рентабельності до одного місця! Занижують урожайність і відповідно отримують тіньовий певний обсяг зерна ті, кому потрібний кеш для погашення своїх зобов’язань, які не були враховані офіційно бухгалтерією! Наприклад, в когось були позичені готівкові кошти або брались якісь матеріальні ресурси, те ж насіння чи засоби захисту... Це в основному стосується малих і середніх господарств... Агрохолдингам це ні до чого, якщо не рахувати заробіток деяких крадійливих керівників структурних підрозділів, які щось продали наліво, але це зараз присікається на корню, хоча випадки трапляються! Я знаю господарство, де господарі за сезон поміняли трьох керівників по вищезгаданій причині!
До речі, бувають і випадки коли приписують більшу урожайність, коли мають невраховані землі, а урожай з них розкидають під офіційно зареєстровані площі!
Також треба відрізняти фізичну і залікову вагу, буває суттєва різниця! Є ще й інші нюанси, але це вузькопрофільні!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1991
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:10
Pupsik написав: sinus написав:
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.
По вашому виходить, що з курсом "намутили" спеціально до виборів?
І це теж, бо урядом керує хто і хто іде на парламентські?
А от після виборів все і почнеться. ..
Бо Зе в парламенті не візьме більшість, влада під ним буде хитатися, а тут ще курс скакане до 38 і імпічмент не за горами.
Тим паче нема кращої схеми для відбілювання грошей ніж пропустити їх крізь ОВДЗ.
Пружину зараз спеціально зжали, щоби потім далі відстрелила.
Ситуація майже як влітку 2008 року, ще й світова криза на порозі стоїть.
Востаннє редагувалось sinus
в Нед 07 лип, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:16
sinus написав: asti написав: sinus написав:
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
Ви коли на небі бачите чорні хмари, ви теж висловлюєте прохання обгрунтувати, чому хтось вирішив, що буде блискавка з дощем?
А чорних хмар все більшає.
А можна докладніше - що то за чорні хмари? Мені та і багатьом іншим, думаю, буде цікаво дізнатися.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15225
|1802805
|
|
|6655
|1434903
|
|
|159
|275080
|
|