Додано: Нед 07 лип, 2019 17:34

Долярчик написав: було ж теж "експерементувати"(типу акції/кава/пиво в подарунок і т. п.) - але ж ні, Будівельник вирішив закрити кафе на 2 місяці? було ж теж "експерементувати"(типу акції/кава/пиво в подарунок і т. п.) - але ж ні, Будівельник вирішив закрити кафе на 2 місяці?

Тобі ж описували1 Експерименти типу кава в подарунок вже давно були проведені і їх результати дозволили намалювати криву впливу цих експериментів на кінцевий результат , тому й було прийнято рішення у період відпусток не мучити себе і людей, а дати всім хто хоче відпочити ( тих хто пішов у відпустку з магазину перекрити тими хто звільнився на кафе) якраз два місяці на це вистарчить2 Кафе працює вдовгу і на перспективу, тому сьогоднішні мізерні прибутки-збитки ховаютьсяя перед подорожчанням самого приміщення3 Якщо йде падіння в тебе- то треба визначити по чомуЦе досягається порівнянням кожної товарної позиції і аналіз дає можливість зрозуміти це населення перейшло на інші моделі,чи твої ціни зашкалюють чи ще щось..Але тобі цього не поясниш , бо ти не хочеш слухати...Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами.