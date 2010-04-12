Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 16:54
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:00
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:34
Тобі ж описували
1 Експерименти типу кава в подарунок вже давно були проведені і їх результати дозволили намалювати криву впливу цих експериментів на кінцевий результат , тому й було прийнято рішення у період відпусток не мучити себе і людей, а дати всім хто хоче відпочити ( тих хто пішов у відпустку з магазину перекрити тими хто звільнився на кафе) якраз два місяці на це вистарчить
2 Кафе працює вдовгу і на перспективу, тому сьогоднішні мізерні прибутки-збитки ховаютьсяя перед подорожчанням самого приміщення
3 Якщо йде падіння в тебе- то треба визначити по чому
Це досягається порівнянням кожної товарної позиції і аналіз дає можливість зрозуміти це населення перейшло на інші моделі,чи твої ціни зашкалюють чи ще щось..
Але тобі цього не поясниш , бо ти не хочеш слухати...
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:38
...чекати не довго - подивимось на курс у серпні
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:53
Ви коли на небі бачите чорні хмари, ви теж висловлюєте прохання обгрунтувати, чому хтось вирішив, що буде блискавка з дощем?
А чорних хмар все більшає.
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:59
По вашому виходить, що з курсом "намутили" спеціально до виборів?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:02
очень хорошая статистика https://news.finance.ua/ru/news/-/44560 ... et-v-kieve
за прошлый год существенное сокращение произошло в сфере образования – там стало на 60 тыс. работников меньше. В промышленности численность рабочих сократилась на 50 тыс. человек, в медицине – почти на 40 тыс
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 лип, 2019 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:08
Ви хоч би поцікавились би як сільгосппідприємства платять податки! Їм ваша норма рентабельності до одного місця! Занижують урожайність і відповідно отримують тіньовий певний обсяг зерна ті, кому потрібний кеш для погашення своїх зобов’язань, які не були враховані офіційно бухгалтерією! Наприклад, в когось були позичені готівкові кошти або брались якісь матеріальні ресурси, те ж насіння чи засоби захисту... Це в основному стосується малих і середніх господарств... Агрохолдингам це ні до чого, якщо не рахувати заробіток деяких крадійливих керівників структурних підрозділів, які щось продали наліво, але це зараз присікається на корню, хоча випадки трапляються! Я знаю господарство, де господарі за сезон поміняли трьох керівників по вищезгаданій причині!
До речі, бувають і випадки коли приписують більшу урожайність, коли мають невраховані землі, а урожай з них розкидають під офіційно зареєстровані площі!
Також треба відрізняти фізичну і залікову вагу, буває суттєва різниця! Є ще й інші нюанси, але це вузькопрофільні!
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:10
І це теж, бо урядом керує хто і хто іде на парламентські?
А от після виборів все і почнеться. ..
Бо Зе в парламенті не візьме більшість, влада під ним буде хитатися, а тут ще курс скакане до 38 і імпічмент не за горами.
Тим паче нема кращої схеми для відбілювання грошей ніж пропустити їх крізь ОВДЗ.
Пружину зараз спеціально зжали, щоби потім далі відстрелила.
Ситуація майже як влітку 2008 року, ще й світова криза на порозі стоїть.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 07 лип, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:16
А можна докладніше - що то за чорні хмари? Мені та і багатьом іншим, думаю, буде цікаво дізнатися.
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