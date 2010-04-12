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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:17
sinus написав:
і імпічмент не за горами.
Дик...закону ж про імпічмент нема!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:18
budivelnik написав:
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами
... ти вже як вася-сторож-рівне кидаєшся ярликами, а свою тупість по ведення бізнесу по провалу кафешки - визнати жим-жим?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:21
Qwerty написав: budivelnik написав: vovan_prm написав:
У меня сразу два вопроса:
1. На каких зерновых урожайность 10-12, чтоб выходила такая средняя?
2. Видимо доля указанных Вами культур крайне мала, ибо статистически не может быть такой погрешности. Потому как миллионы тонн не могут уйти от внимания "большого брата", как их не продавай.
И ремарка. Если говорить о пшенице, то многие хвастаются про отдельные единичные поля где взяли под 70. А на другом конце хозяйства 22 и побитых головней, но про это обычно обычно узнаешь из других источников
Відповідь проста як двері
1 Як думаєте-чому в тіні 30% ВВП?
А все тому , що для того щоб уникнути надмірного оподаткування-не треба ховати 100% , достатньо занизити врожайність на 30% і все-ти просто балансуєш на межі рентабельності
2 Як думаєте-а чи зміниться щось коли цих 30% - відбіляться?
Ні , бо вони і виникають виключно тому , що наше економічне законодавство дещо застаріло....
От і виходить - щоб зайвий раз не заморочуватись з податковою по питанню доцільності придбання того чи іншого інструменту-техніки-технології - не показують 30% ... і на виручені суми купують необхідне , знову ж не показуючи ці покупки в затратній частині.
Ви хоч би поцікавились би як сільгосппідприємства платять податки! Їм ваша норма рентабельності до одного місця! Занижують урожайність і відповідно отримують тіньовий певний обсяг зерна ті, кому потрібний кеш для погашення своїх зобов’язань, які не були враховані офіційно бухгалтерією! Наприклад, в когось були позичені готівкові кошти або брались якісь матеріальні ресурси, те ж насіння чи засоби захисту... Це в основному стосується малих і середніх господарств... Агрохолдингам це ні до чого, якщо не рахувати заробіток деяких крадійливих керівників структурних підрозділів, які щось продали наліво, але це зараз присікається на корню, хоча випадки трапляються! Я знаю господарство, де господарі за сезон поміняли трьох керівників по вищезгаданій причині!
До речі, бувають і випадки коли приписують більшу урожайність, коли мають невраховані землі, а урожай з них розкидають під офіційно зареєстровані площі!
Також треба відрізняти фізичну і залікову вагу, буває суттєва різниця! Є ще й інші нюанси, але це вузькопрофільні!
А що з того що описав я - заперечується тим що описали Ви?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:22
Долярчик написав: budivelnik написав:
Ніхто не буде витрачати час на дурника з його проблемами
... ти вже як вася-сторож-рівне кидаєшся ярликами, а свою тупість по ведення бізнесу по провалу кафешки - визнати жим-жим?
Прийдеш Першого вересня-глянемо на мій провал , а потім підемо подивимось на твої досягнення
То як -прийдеш?
А фотки досягнень-провалів тут виложимо
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 07 лип, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:23
Pupsik написав: sinus написав:
і імпічмент не за горами.
Дик...закону ж про імпічмент нема!
Парубій вже наголосив, що є.
Каже, що по закону, якщо президент не підписав в межах сроку подання парламенту, то закон де-юре вступає в силу.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:25
sinus написав: Pupsik написав: sinus написав:
і імпічмент не за горами.
Дик...закону ж про імпічмент нема!
Парубій вже наголосив, що є.
Каже, що по закону, якщо президент не підписав в межах сроку подання парламенту, то закон де-юре вступає в силу.
Порошенко не подписал закон о 100% гарантии вкладов в госбанках. И что? Вступил он в силу?
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:27
sinus написав: FairyPrince написав: asti написав:
В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
Я надіюсь ви не на всьо гривню закупились, а залишили частину
.
Я ловлею ножів не займаюсь, гіркий досвід навчив. І не чекаю 25.00грн за бакс, я казав "зона 25", маємо проколоти 25.90 і на проторговці я заходжу частиною. Вже писав що минулорічні хаї не обновили, тому я очікую нові низи і мені по барабану погашення ОВДП і наливання ПДВ, це короткочасні фактори і тренд вони не ламають.
Якщо після 26-го червня потяг не поїде на 27, то є велика моливість, що він поїде в їнший бік,може й 26 проїхати.[/quote]
Ваш прогноз виявився вдалим! Саме туди й проїхали! Якщо ще будуть в тому напрямку їхати, то нехай і пшеничку вони починають сіяти, бо бути зараз експортером не дуже вигідно!
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Qwerty
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:34
asti написав: FairyPrince написав:
В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:40
vitaliian написав: asti написав: FairyPrince написав:
В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.
А вы успеете по 26.20 потом откупиться? Или доллара в кассах не будет, или премия менял +1 грн будет. Плавали, знаем.
Берите глупцы сейчас, ниже 25 не будет.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 18:52
Qwerty написав: sinus написав:
Якщо після 26-го червня потяг не поїде на 27, то є велика моливість, що він поїде в їнший бік,може й 26 проїхати.
Ваш прогноз виявився вдалим! Саме туди й проїхали! Якщо ще будуть в тому напрямку їхати, то нехай і пшеничку вони починають сіяти, бо бути зараз експортером не дуже вигідно!
Гадаю,що вже недовго залишилось чекати зміни напрямку, 3 тиждня якось протримаєтесь?
Asti, a ви не бачите хмар, ну й гаразд, не бачите так не бачите, я ж не окуліст, щоб вам допомогти побачити.
Для зовсім сліпих є така ознака, яка вже діє останні 15 років-як тільки середня зарплатня становить 500 доларів, чекай нової девальваціі -це по простому, а по складному ліньки писати.
Але буде так, як я написав вище.
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sinus
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