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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 лип, 2019 18:57
Zebra доллары в кассе мне не нужны, вношу гривну и сразу оформляю долларовый депозит на 3 месяца, потом либо продлеваю либо снова в гривну. Есть несколько банков с онлайн-обменками, есть сервисы чтобы моментально перекинуть деньги с одной карты на другую (в тот банк где курс выгоднее), в общем была бы ясность а вариантов откупиться хватает.
От наличных отказался потому что 1. когда курс растёт в кассах банков никогда в наличии валюты нет, 2. бегает толпа желающих купить, 3. проинспектировать каждую купюру у окошка кассы невозможно, очередь не даст.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 лип, 2019 19:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 19:01
ramaz написав:
Порошенко не подписал закон о 100% гарантии вкладов в госбанках. И что? Вступил он в силу?
Різниця в тому, що у Порошенко була вся влада і зараз залишається , читай абсолютна монархія, а у Зе поки нічого і може так статися, що так і далі буде.
А що дозволено Юпітеру- не дозволено бику.
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sinus
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Додано: Нед 07 лип, 2019 19:02
sinus написав:
Для зовсім сліпих є така ознака, яка вже діє останні 15 років-як тільки середня зарплатня становить 500 доларів, чекай нової девальваціі
Цікаве спостереження...якщо зарплата впаде знову до 200 дол. - ті з працівників хто залишився - збіжать в Польщу (...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 07 лип, 2019 19:06
sinus написав:
Для зовсім сліпих є така ознака, яка вже діє останні 15 років-як тільки середня зарплатня становить 500 доларів, чекай нової девальваціі -це по простому, а по складному ліньки писати.
потому что наша экономика импортозависима и если растёт зарплата, автоматически увеличивается импорт. Невозможно быть богатым и при этом ничего не производить, конечно если ты не экспортёр нефти.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 лип, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 19:06
Pupsik написав: sinus написав:
Для зовсім сліпих є така ознака, яка вже діє останні 15 років-як тільки середня зарплатня становить 500 доларів, чекай нової девальваціі
Цікаве спостереження...якщо зарплата впаде знову до 200 дол. - ті з працівників хто залишився - збіжать в Польщу (...
Вона і так збіжить, бо при сьогодняшньому курсі, ціни у нас на все в доларовому еквіваленті дорожче, ніж в Польщі, окріма послуг, а зарплатня вище, то де буде краще жити?
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Додано: Нед 07 лип, 2019 19:16
sinus написав:
Для зовсім сліпих є така ознака, яка вже діє останні 15 років-як тільки середня зарплатня становить 500 доларів, чекай нової девальваціі
Я так розумію, це єдина ваша "хмара"?
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asti
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