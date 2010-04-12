zzzzzz написав:Операция Бастион ...ну вы уже знаете...
Конечно знаем, лично вам об этом и говорилось. Но у вас же раньше было "свинарчуки", "коррупция", "порохоботы", "игровые автоматы" А теперь кушайте всё это сейчас большой ложкой и не говорите, что вас не предупреждали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zzzzzz написав:Операция Бастион ...ну вы уже знаете...
Конечно знаем, лично вам об этом и говорилось. Но у вас же раньше было "свинарчуки", "коррупция", "порохоботы", "игровые автоматы" А теперь кушайте всё это сейчас большой ложкой и не говорите, что вас не предупреждали
А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ? Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.
Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.
zzzzzz написав:А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ? Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.
Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.
Вы агитировали за ЗЕ!. Вас предупреждали, кто такой ЗЕ! Какие претензии ко мне ? Кушайте ЗЕ!. Не нравится ? не способны признать свои ошибки ? ваши проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Долярчик написав:ти вже як вася-сторож-рівне кидаєшся ярликами, а свою тупість по ведення бізнесу по провалу кафешки
Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию. Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами. Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами. Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера. О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта. Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно. Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы. У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения. Во всём виноват Порошенко. Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий. Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет. Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм. Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице. Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо. Особенно если это специальность мелкого базарного торговца. Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание». Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора. В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка. И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно. Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью. Это самый преданный лохторат. Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях. И тут они становятся невероятно полезными идиотами. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»). Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию. Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением. Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности. Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг... Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - долярчиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье. Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе. Автор Александр Дедюхин. Не я.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Pupsik написав:Василь-РівнеА по вашому, що чекає на курс дол. на просторах України? В розрізі 6 місяців.
Хто мене читає, той знає, що я останніх три роки за гривню яка лежить у мене на депозитах у різних банках ( до 200 тис.) За три роки я не купив жодного долара - ЖОДНОГО. Було куплено лише 300 євро на екскурсію і то не мені. За три роки гривневих депозитів мені вже не страшна помірна девальвація, але навіть її я не чекаю, бо вважаю гривню недооціненою, а її обвал панічним, а не зумовленим економічними чинниками.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.