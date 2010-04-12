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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1479148014811482>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 81
вище 25.65
48%
39
25.55 - 25.6499
16%
13
25.45 - 25.5499
10%
8
25.40 - 25.4499
7%
6
25.35 - 25.3999
2%
2
25.30 - 25.3499
1%
1
25.25 - 25.2999
4%
3
нижче 25.25
11%
9
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:49

  asti написав:
  Pupsik написав:
  sinus написав:У хмар нема належності і їм все одно бачите ви їх чи ні.
А я вже відчуваю як пахне озоном.
да тут девал винюхують уже три роки :lol:
побачемо, що у вас за нюх )))
Серйозний девал можливий лише якщо хмари зберуться над усім світом...


и чуть менее чем большинство будет загнано в гривну перед этим. :D
а когда все сидят и вангуют 30 (когда кругом заголовки "когда же будет 30") - то будет дохлый подскок. скорее всего так. :mrgreen:

п.с. Это я о долгосроке;
а в кратко и средне-сроке, естественно, всё затянулось и гривна слишком уже укрепилась...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 07 лип, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:54

  zzzzzz написав:Операция Бастион ...ну вы уже знаете...

Конечно знаем, лично вам об этом и говорилось.
Но у вас же раньше было "свинарчуки", "коррупция", "порохоботы", "игровые автоматы"
А теперь кушайте всё это сейчас большой ложкой и не говорите, что вас не предупреждали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:58

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Операция Бастион ...ну вы уже знаете...

Конечно знаем, лично вам об этом и говорилось.
Но у вас же раньше было "свинарчуки", "коррупция", "порохоботы", "игровые автоматы"
А теперь кушайте всё это сейчас большой ложкой и не говорите, что вас не предупреждали

А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ?
Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.

Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:17

  zzzzzz написав:А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ?
Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.

Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.

Вы агитировали за ЗЕ!. Вас предупреждали, кто такой ЗЕ!
Какие претензии ко мне ?
Кушайте ЗЕ!. Не нравится ? не способны признать свои ошибки ? ваши проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ти вже як вася-сторож-рівне кидаєшся ярликами, а свою тупість по ведення бізнесу по провалу кафешки


Зображення

Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами.
Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет.
Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»).
Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры
Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - долярчиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе.
Автор Александр Дедюхин. Не я.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:33

Василь-РівнеА по вашому, що чекає на курс дол. на просторах України? В розрізі 6 місяців.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:Василь-РівнеА по вашому, що чекає на курс дол. на просторах України? В розрізі 6 місяців.

Хто мене читає, той знає, що я останніх три роки за гривню яка лежить у мене на депозитах у різних банках ( до 200 тис.) За три роки я не купив жодного долара - ЖОДНОГО. Було куплено лише 300 євро на екскурсію і то не мені. За три роки гривневих депозитів мені вже не страшна помірна девальвація, але навіть її я не чекаю, бо вважаю гривню недооціненою, а її обвал панічним, а не зумовленим економічними чинниками.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:15

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Операция Бастион ...ну вы уже знаете...

Конечно знаем, лично вам об этом и говорилось.
Но у вас же раньше было "свинарчуки", "коррупция", "порохоботы", "игровые автоматы"
А теперь кушайте всё это сейчас большой ложкой и не говорите, что вас не предупреждали

А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ?
Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.

Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.

Критиковать, оказывать гражданское давление на профи, добившего сохранения страны в условиях 14-15 годов всяко эффективнее, чем привести заведомого клоуна без совести, принципов, навыков и команды.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:31

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ?
Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.

Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.

Вы агитировали за ЗЕ!. Вас предупреждали, кто такой ЗЕ!
Какие претензии ко мне ?
Кушайте ЗЕ!. Не нравится ? не способны признать свои ошибки ? ваши проблемы

А що ЗЕ, у нього нема ще ніяких важелів влади, треба буде дивитися, коли з'являться, якщо взагалі з'являться.
Бо то що зараз ясно видно, що команди в нього нема, а без команди нічого не вдієш.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:39

  sinus написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы видимо перечитали китайских мудрецов и будете сидеть на берегу и ждать пока в речке не проплывет труп вашего врага ?
Если сидеть на ж.пе ровно и продолжать переизбирать проворовавшихся гнид тогда 101% ничего не изменится.

Я буду критиковать любого кто будет нести вред государству, не зависимо ни от чего.

Вы агитировали за ЗЕ!. Вас предупреждали, кто такой ЗЕ!
Какие претензии ко мне ?
Кушайте ЗЕ!. Не нравится ? не способны признать свои ошибки ? ваши проблемы

А що ЗЕ, у нього нема ще ніяких важелів влади, треба буде дивитися, коли з'являться, якщо взагалі з'являться.
Бо то що зараз ясно видно, що команди в нього нема, а без команди нічого не вдієш.
та да, то ли дело порох пришел в мае 14-го на растущей экономике, стабильном фронте и со своим большинством в парламенте...
Да у Зе такие шикарные стартовые позиции, что просто стыдно искать отмазки.
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